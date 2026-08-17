Guadalupe Taddei defiende presupuesto del INE para 2027: ‘No está ni por encima, ni por debajo’

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió el anteproyecto de presupuesto para 2027, que contempla 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos, al asegurar que los recursos solicitados corresponden a las necesidades del organismo para enfrentar la elección federal de la Cámara de Diputados, una nueva elección del Poder Judicial y el acompañamiento de los procesos electorales locales en los que estarán en juego 17 gubernaturas.

“No está ni por encima, ni por debajo de las necesidades del INE para el desarrollo de tres grandes compromisos electorales que tendríamos que enfrentar el año que entra”, afirmó al recibir el anteproyecto presupuestal.

El INE retomó este lunes sus actividades después de un periodo vacacional de verano de dos semanas, y lo hizo con la propuesta presupuestal de 2027 como uno de los asuntos centrales de su agenda. El documento será puesto a consideración del Consejo General en su sesión de este martes 18 de agosto.

Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

El monto propuesto es 10 mil 162 millones 517 mil pesos superior a los 25 mil 956 millones 626 mil 805 pesos que el INE solicitó para 2026, un incremento de alrededor de 39 por ciento.

La comparación corresponde a las solicitudes presupuestales de ambos ejercicios, antes de los ajustes realizados por las autoridades hacendarias y legislativas.

Presupuesto, para tres procesos electorales en 2027

Taddei Zavala explicó que el presupuesto responde a las responsabilidades que tendrá el Instituto durante 2027, entre ellas la: elección federal de la Cámara de Diputados, la elección del Poder Judicial y el apoyo, dentro del Sistema Nacional Electoral, a los procesos electorales locales concurrentes.

Como parte de sus atribuciones, el INE también prevé la posibilidad de realizar conteos rápidos el mismo día de la jornada electoral en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas, además de la elección federal de diputaciones.

El anteproyecto contempla 14 mil 036 millones 192 mil 356 pesos para el Presupuesto Base, destinado a las actividades ordinarias del Instituto; 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos para la Cartera Institucional de Proyectos, y 4 mil 687 millones 256 mil 096 pesos como presupuesto precautorio para una eventual consulta popular.

La propuesta fue entregada formalmente a Guadalupe Taddei por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, quien explicó que el paquete financiero fue construido mediante un ejercicio técnico, metodológico y colegiado, con la participación de las distintas unidades responsables del organismo electoral.

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cehr