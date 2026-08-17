¿Cuándo salen los resultados de la prepa 2026 y dónde se pueden consultar?

Las y los aspirantes de educación media superior podrán conocer las escuelas que les fueron asignadas en línea, por medio del programa Mi derecho, mi lugar este 2026.

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el encargado del programa Mi derecho, mi lugar, por el que se asignan escuelas preparatorias en la Zona Metropolitana y el Valle de México.

Este programa busca que todas las personas que quieran entrar a una escuela de educación media superior puedan realizarlo sin la necesidad de un examen de admisión.

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Pero las personas que quieren ingresar a las ENP y CCH de la UNAM, o a los CECyT del IPN, sí deben obtener los resultados que cada institución pide como parte de sus requisitos de admisión.

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A partir de hoy, todas y todos los estudiantes que terminan la secundaria, tendrán un lugar asegurado en las instituciones públicas de #EducaciónMediaSuperior. 🎓🏫✅



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¿Cuándo salen los resultados de la prepa 2026?

Las y los aspirantes podrán conocer el resultado de admisión a preparatoria a partir de este martes 18 de agosto en la plataforma oficial del ECOEMS miderechomilugar.gob.mx

Para poder consultar los resultados es necesario contar con la CURP de la o el aspirante y su folio de registro, y es importante que únicamente se consulte por medio de la página oficial, con la finalidad de proteger datos personales.

En esta página se mostrará el reporte completo del proceso, incluyendo el nombre de la o el aspirante, la modalidad, los aciertos obtenidos, y la escuela que fue designada por el ECOEMS.

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Además, las y los estudiantes podrán obtener una doble… pic.twitter.com/7a2MVkOuUg — SEP México (@SEP_mx) August 17, 2026

La página arrojará un comprobante de asignación que debe ser descargado; o en su defeco, se debe realizar una captura de pantalla, pues debe ser presentado cuando se realice la inscripción en la institución de educación media superior correspondiente.

Las preparatorias públicas del Valle de México y Zona Metropolitana a las que las y los aspirantes pueden ingresar sin realizar un examen son las siguientes:

Colegio de Bachilleres (COLBACH)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

Instituto de Educación Media Superior (IEMS)

Quienes no realizaron la aplicación de Mi derecho, mi lugar, podrán realizar este proceso del 19 al 26 de agosto del 2026, pues durante estas fechas se llevará a cabo la segunda vuelta del ECOEMS.

🏫 El @IEMS_CDMX está cerca de ti. Encuentra una opción para continuar tu educación media superior en tu comunidad. 📍 Del 19 al 26 de agosto, elige tu plantel.#CapitalDeLaTransformación #IEMS #ECOEMS #MiDerechoMiLugar #EducaciónParaLaComunidad pic.twitter.com/WZRKECXSX1 — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) August 16, 2026

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