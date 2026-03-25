Alumno mata a dos maestras con rifle de asalto en prepa

ASPECTO de la fachada de la prepa Antón Makárenko, escenario del tiroteo en Michoacán.

Un tiroteo ocurrido ayer en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, provocado por un estudiante de 15 años de la escuela particular Antón Makárenko, dejó como saldo la muerte de dos profesoras por disparos de arma de fuego.

2 Ataques van en México ligados al movimiento incel

El ataque ocurrió presuntamente luego de que una de las maestras no permitió ingresar a un aula al alumno por llegar tarde, después de lo cual el adolescente le disparó.

Posteriormente intentó huir, pero una de las docentes encargadas de la recepción intentó detenerlo, decisión que le costó la vida porque el agresor abrió fuego también contra ella.

Enseguida, de acuerdo con la relatoría de los hechos, el agresor fue detenido por sus propios compañeros y atado de manos, y más tarde entregado a la policía.

Las maestras fallecidas fueron identificadas como María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37.

EL DATO: EN SU DESCRIPCIÓN, la escuela preparatoria Antón Makárenko traza como su objetivo principal “el desarrollo de la inteligencia y de los valores de los alumnos”.

Las autoridades estatales confirmaron la detención del adolescente, además del aseguramiento de un fusil de asalto calibre 5.56 con su respectivo cargador y más de 40 cartuchos útiles.

“Al arribar al sitio, se localizaron 2 mujeres sin vida al interior del plantel educativo, quienes presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. En el lugar fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, mismo que fue puesto a disposición de la autoridad competente”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

El hecho parece indicar que se trataría de un doble asesinato planificado, ya que el joven se grabó previamente en su casa mientras exhibía frente a un espejo un rifle de asalto AR-15, a la vez que comenta que “hoy es el día”. En sus redes aparecen historias en las cuales el menor compartió un video en el que porta el arma y ahí se aprecia con la misma ropa con la que se presentó a la institución educativa.

En una segunda historia se observa un video que incluye un mensaje de odio hacia las feministas, en el que se identifica como parte de la subcultura incel, y en él aparecen imágenes de varios hombres con armas de fuego en fragmentos de diversos tiroteos.

ESTE HECHO nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA Gobernador de Michoacán



LA EDUCACIÓN particular es más considerada como una relación mercantil que una relación académica; por lo tanto, no hay estabilidad laboral ni protección adecuada a los docentes ALBERTO GUERRERO Especialista en seguridad



“Porque he decidido enviar a las feministas, quienes siempre me han arruinado la vida, con su Creador”, advierte en subtítulos el video, que contiene imágenes de la película Elefante (2003) y gráficas para explicar el movimiento incel, cuyo término proviene del inglés involuntary celibate (celibato involuntario), una subcultura aplicada por hombres que expresan hostilidad hacia las mujeres debido a la incapacidad para encontrar pareja sexual, que se sustenta en la misoginia, la creencia de tener derecho al sexo y la victimización, la cual promueve en muchas ocasiones la violencia hacia ellas.

Dicho comportamiento está detrás de algunos ataques semejantes ocurridos en ciudades de otros países. El primero, reconocido por una persona seguidora de dicho movimiento, ocurrió en 2014 y fue perpetrado por Elliot Rodger, quien asesinó a seis personas durante un tiroteo en Isla Vista, California.

INICIA AVERIGUACIÓN. Derivado de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de las dos mujeres trabajadoras del plantel educativo.

Las autoridades estatales indicaron que un equipo multidisciplinario se trasladó al sitio para llevar a cabo actuaciones de campo que permitan el esclarecimiento de los hechos.

Además, peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. De igual forma, agentes de la Policía de Investigación llevan a cabo diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

“La Fiscalía continuará con los actos de investigación conducentes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos de las víctimas y el debido proceso, en apego a la normativa aplicable en materia de justicia para adolescentes”, dijo la fiscalía en un comunicado.

HABRÁ ATENCIÓN. Al referirse al caso, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que este hecho obliga a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de la atención y la educación que se les brinda a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro.

Agregó que instruyó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a brindar acompañamiento integral y oportuno a las familias; además, apuntó, se mantiene una coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado para garantizar que prevalezca la justicia.

ESCUELA PIDE UNIDAD. En un comunicado, la preparatoria Antón Makárenko lamentó el fallecimiento de sus compañeras y pidió a la comunidad estudiantil “mantenerse unidos, apoyarse mutuamente y permitirse sentir”.

Además, el plantel aseguró que “hoy no sólo nos arrebataron a dos compañeras, sino a dos vidas que formaban parte de nuestra historia y de nuestro día a día, y de la esencia que nos une como familia educativa”.

“Hoy más que nunca debemos recordarnos que somos una comunidad que se cuida, que se acompaña y que se sostiene en los momentos más difíciles. El dolor que hoy vivimos como institución es profundo, nos invade la consternación, la impotencia y una tristeza que compartimos con cada uno de sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos”, señaló.

EL TIP: EL PRIMER ataque incel en México ocurrió en septiembre pasado, cuando un estudiante del CCH Sur mató a uno de sus compañeros.

Las autoridades escolares mencionaron que la memoria de las maestras “debe permanecer viva en cada recuerdo, en cada aprendizaje y en cada corazón que tuvo el privilegio de coincidir con ellas”.

VEN FALTA DE CONTROL. Para el especialista en materia de seguridad Alberto Guerrero Baena, la violencia cotidiana en las escuelas no es algo nuevo y, al tratarse de una escuela particular, dijo, hay una “falta de medidas de protección tanto para alumnos como para maestros”.

“La educación particular es más considerada como una relación mercantil que una relación académica; por lo tanto, no hay una estabilidad laboral ni una protección adecuada a los docentes”, refirió.

En entrevista con La Razón, añadió que el tema de las redes sociales es algo también muy importante, porque hay una exposición de lo que pasa todos los días en el país, como es la violencia en la región y el país, además de que no hay una supervisión por parte de los padres.

Por lo que se refiere al tema de las armas, expuso que con estos hechos se demuestra la “fragilidad del registro que, aunque está monopolizado por la Secretaría de la Defensa, no es necesariamente seguro”.

“Se tiene que investigar to-do el entorno que lo rodea y que de alguna manera se tiene que descifrar de dónde provino el arma, porque es un tema bastante severo; ¿qué hace un joven con un arma larga?”, cuestionó el especialista.