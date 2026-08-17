Mónica Soto renuncia como magistrada del TEPJF

Mónica Soto Fregoso anunció este lunes su renuncia al cargo de magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que dejará una vacante en la máxima instancia jurisdiccional electoral de México.

Durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales, explicó que presentó su renuncia ante el Senado de la República con afectos a partir del próximo 31 de agosto, y afirmó que se retira, después de tres décadas, “con la satisfacción del deber cumplido”.

“Hoy he decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional”, declaró. “He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, agregó.

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Mónica Soto, cuando se desempeñó como presidenta del TEPJF. ı Foto: larazondemexico

TEPJF queda en las mejores manos’

Después de casi una década como integrante de la Sala Superior, la magistrada explicó que su decisión obedece a la intención de cerrar un ciclo electoral e institucional en México. No obstante, aclaró que mantendrá sus funciones como presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) durante lo que resta del año.

“Después de 30 años me voy enaltecida, al ver que México ha cambiado y que las mujeres hoy podemos, más fácilmente, darnos un tú a tú con los hombres en todos los niveles públicos en nuestro país”, expresó. “Seguiré, por supuesto, siempre orgullosa defendiendo la lucha de las mujeres. Concluiré este año con compromisos internacionales como presidenta de la Asociación de Magistradas y Electorales de las Américas, en donde seguramente nos seguiremos cruzando, pero hoy cierro mi ciclo en mi vida electoral, institucional, en nuestro país”, apuntó.

Mónica Soto, como presidenta del TEPJF. ı Foto: Cuartoscuro

Mónica Soto aseguró que el TEPJF “queda en las mejores manos”, al tiempo que agradeció a sus colegas, con quienes, reconoció, tuvo algunas diferencias.

“Hoy sé que el Tribunal Electoral queda en las mejores manos, y sé que, como siempre lo ha sido a lo largo de estos 30 años, sabrá también ser la mayor fortaleza en nuestro país cuando se requiere hacerse presente” Mónica Soto Fregoso, magistrada del TEPJF



Mónica Fregoso deja anticipadamente el TEPJF

Mónica Soto se desempeña como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde noviembre de 2016.

Originalmente, su periodo como magistrada concluía en octubre de 2025 . Sin embargo, las reformas electoral de 2024 y judicial de 2026 extendieron su permanencia hasta 2028.

Pese a esta ampliación, la magistrada decidió dejar el cargo casi 2 años antes de la fecha prevista para su conclusión.

Soto Fregoso presidió el Tribunal Electoral entre del 1 de enero de 2024 al 31 de octubre de 2025, periodo en el que encabezó la máxima instancia jurisdiccional en materia electoral del país.

Con su salida, deberá iniciarse el procedimiento correspondiente para formalizar su separación y determinar el mecanismo mediante el cual se cubrirá la vacante que quedará en la Sala Superior del TEPJF.

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cehr