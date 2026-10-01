Apixqui, sistema de alertamiento de fenómenos naturales ya está listo, destaca Gobierno de Sheinbaum

La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estuvo presente este jueves en Palacio Nacional.

El Sistema Nacional Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, Apixqui, ya se encuentra en operación y ha conseguido realizar 30 veces más observaciones en tiempo real que permitirán advertir con mayor anticipación a los gobiernos y a la población sobre los fenómenos naturales.

Al presentar un balance del trabajo hecho en los dos años del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, confirmó que el sistema de alertamiento mexicano ya está totalmente listo y se puso en operación.

Dicho equipo fue desarrollado junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Secretaría de Marina, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE).

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La secretaria Rosaura Ruiz destacó que la herramienta resultará fundamental para la previsión de los ciclones y otros eventos, debido a que su operación permite lanzar avisos hasta con una semana de anticipación, no sólo para México sino también para el servicio internacional.

“De manera que las poblaciones, los gobiernos se puedan preparar como pasó ahora con Polo como y que no ha pasado en otras ocasiones… Sí lo presumo mucho porque ya está en marcha, ya mejoró porque además este tipo de instrumentos son de carácter internacional. Tenemos la obligación de informar a otros países lo que tenemos de información nosotros y se está haciendo ya”, destacó este jueves en Palacio Nacional.

Otro avance destacado es Quetzal, un vehículo aéreo no tripulado trabajado junto a la Semar, y que ha alcanzado una autonomía operativa de seis horas con un alcance de cinco mil pies para un recorrido de 50 km.

“Ya está se está trabajando para poderlo producir en grande, cuando la Presidenta nos indique esto se formará se transformará en una empresa para que se produzcan éste y otros productos que tiene la Marina… Hay grandes tecnologías que estamos haciendo, lo ven. Y eso en sí mismo ya es una revolución en la ciencia mexicana”, comentó.

En cuanto a los programas y sistemas bajo coordinación de la dependencia, destacó que hasta este año se tienen 48 mil personas investigadoras; 108 laboratorios nacionales; 27 centros públicos de investigación; dos mil 536 programas en el Sistema Nacional de Posgrados.

También cien mil becas y apoyos para estudiantes; 28 unidades académicas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; tres mil 142 proyectos de investigación vigentes y 13 proyectos estratégicos.

“Quiero destacar esto porque a veces suena muy difícil que podamos lograr ser una potencia científica y tecnológica, pero tenemos todo para hacerlo y tenemos una indicación directamente de la presidenta de que estos ese trabajo colaborativo entre todas las instituciones, en este caso los centros públicos, pero también las universidades que tienen una gran importancia en investigación, esa coordinación es lo que hace un gran cambio”, dijo.

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FGR