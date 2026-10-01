Doble nacionalidad: celebra Sheinbaum luz verde a reforma

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en el Senado de la reforma constitucional en materia de nacionalidad única y sostuvo que, quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo en México, sólo pueden tener “una bandera, una patria y un pueblo a quien defender”.

Un día después de que la Cámara alta avalara la modificación constitucional, la mandataria insistió en su rechazo a que la medida pretenda eliminar la doble nacionalidad o restringir los derechos de los mexicanos que viven en el extranjero, como argumentaron legisladores de oposición y organizaciones binacionales.

“No les estamos quitando ningún derecho. Solamente es a quien quiera ser presidente o gobernador. ¿Por qué? Porque en tiempos de injerencias es muy importante que las y los mexicanos tengan claridad de que sus representantes más importantes sólo tienen una nacionalidad”, afirmó.

*El Dato: el dictamen ya fue remitido a los congresos estatales para su eventual ratificación y constitucionalidad. El Congreso de la CDMX fue uno de los primeros en avalarlo.

El Senado aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La mayoría de Morena, PT y PVEM respaldó el dictamen, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La modificación tendrá efectos a partir del proceso electoral de 2028, por lo que no incidirá en las elecciones del próximo año. Quienes posean otra nacionalidad y pretendan contender por alguno de esos cargos deberán renunciar a ella en los términos establecidos por la reforma.

Sheinbaum insistió en que la modificación no afecta el derecho de los mexicanos a contar con dos o más nacionalidades, sino que establece un requisito específico para quienes pretendan encabezar los Poderes Ejecutivos federal y estatales.

“Las y los presidentes de México sólo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender”, sostuvo.

Señaló que una persona puede contar con doble, triple o incluso más nacionalidades si cumple con las disposiciones de los países correspondientes, pero consideró que quien represente al Estado mexicano desde la Presidencia o un gobierno estatal no debe mantener compromisos de nacionalidad con otro país.

La reforma, también aprobada en el Senado, ha generado críticas de la oposición y de representantes de comunidades binacionales. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, sostuvo antes de la votación que tener doble nacionalidad no supone una doble deslealtad y consideró que la medida puede limitar derechos políticos de mexicanos con más de una nacionalidad. La organización también cuestionó que la modificación avanzara sin un parlamento abierto.

Sheinbaum cuestionó la presencia de Rubin en el Senado durante la discusión y sugirió que su activismo en contra de la reforma podría buscar influir políticamente entre mexicanos residentes en Estados Unidos rumbo a la elección presidencial de 2030, aunque aclaró que atribuirle una encomienda de la Casa Blanca sería darle “mucha importancia”.

También criticó el voto de los partidos opositore: “Entonces, quien votó en contra, ¿qué quiere decir? Que están de acuerdo, que un presidente tenga dos banderas, aun cuando represente al pueblo de México. Con la historia del pueblo de México, con la historia de México, es inexplicable”.

Durante el debate legislativo, senadores opositores sostuvieron que la medida representa una restricción de derechos políticos para mexicanos con doble nacionalidad. El PAN argumentó que la reforma afecta particularmente a integrantes de comunidades migrantes, mientras el oficialismo defendió la modificación como una garantía de lealtad institucional y soberanía nacional.

La reforma deberá continuar el procedimiento previsto para las modificaciones constitucionales antes de entrar en vigor.

Interpol retira ficha de Gómez Mont y Álvarez

| Por Yulia Bonilla |

El Gobierno federal solicitará a Interpol que reactive las notificaciones rojas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, luego de que el organismo internacional retiró el mecanismo de búsqueda que pesaba sobre ambos, quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes en México.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que conoció la decisión en la reunión con su Gabinete de Seguridad y adelantó que las autoridades mexicanas pedirán conocer las razones que llevaron a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a desactivar las alertas.

El Dato: en el arresto de Álvarez Puga, se reportó la ubicación de Inés Gómez Mont en su casa, pero no fue detenida bajo consideraciones familiares por el cuidado de sus hijos.

“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y a Álvarez Puga. Factureros reconocidos con orden de aprehensión en México. Pero todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarle a empresarios, con facturas falsas para evitar el pago de impuestos, y hoy nos dijeron que Interpol les quitó la ficha roja”, expuso.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que la Interpol haya retirado la ficha roja a Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, prófugos de la justicia desde hace 5 años, e informó que el gobierno buscará que se active de vuelta la ficha roja.… pic.twitter.com/lb6uKqXJD9 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 30, 2026

Debido a ello, confirmó que se solicitará a la organización una explicación y el restablecimiento de la ficha, ya que al haberse retirado se permitiría que ambos prófugos se muevan de país.

196 Países hacen de la Interpol una corporación internacional

“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, porque si van a otro país tiene que hacerse con la orden de aprehensión, porque son delincuentes”, reclamó.

México exigirá a EU retiro de asilo a juez ligado a caso Ayotzinapa

A la vez comentó que el gobierno mexicano insistirá a Estados Unidos que retire el asilo concedido al juez José Ulises Bernabé García, quien laboraba en Iguala, Guerrero y respecto de quien se hallaron pruebas de que podría conocer sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

La mandataria comentó que, a su juicio, no hay motivos para que se le haya dado asilo, ya que en ningún momento hubo riesgo contra su vida y además se encontró que incurrió en declaraciones falsas en torno al caso.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

“También estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de Barandillas del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé, porque no tiene por qué tener, porque nunca estuvo en riesgo su vida. Y declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí. Y estamos pidiendo su extradición”, dijo.

Comentó que espera reciprocidad por parte del gobierno norteamericano, el cual también ha exigido a México la extradición de criminales de los que ha obtenido respuesta.

“Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Reciprocidad. Porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro. Entonces, nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, declaró.

Aumenta en 5% proporción de viviendas con agua entubada

| Por Yulia Bonilla |

La proporción de viviendas en México que cuentan con agua entubada en su interior aumentó de 77.6 a 82.4 por ciento en los últimos cinco años, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el acceso al recurso forma parte de los derechos que su administración busca garantizar.

Durante un balance sobre las acciones emprendidas en materia hídrica, la mandataria puso el énfasis en el incremento de hogares que disponen directamente del servicio y en las inversiones realizadas para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento.

“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6 por ciento a 82.4 por ciento; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4. En cinco años, la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en cinco por ciento; son siete millones de mexicanos”, dijo en conferencia.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, señaló que, en materia hídrica se realiza una inversión federal histórica de más de 180 mil millones de pesos, y que durante los primeros dos años de la actual administración se han desarrollado 24 mil obras y acciones de agua potable, drenaje y saneamiento en dos mil 183 municipios, mediante la combinación de recursos federales, estatales y municipales.

Para estos últimos trabajos, indicó Morales, se han destinado más de 30 mil millones de pesos: “Es el triple de lo que se invertía antes del inicio del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum”.

Destacó además que el reordenamiento del régimen de concesiones de agua ha permitido recuperar más de cinco mil millones de metros cúbicos del recurso, volumen que, de acuerdo con Conagua, sería suficiente para abastecer durante un año a más de 90 millones de personas.

Explicó que parte de la estrategia ha consistido en revisar y ordenar concesiones otorgadas durante años anteriores, bajo el principio de reconocer el acceso al agua como un derecho humano y no como una mercancía.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, modificó el régimen aplicable a las concesiones y reforzó el principio de que las aguas nacionales son bienes de la nación. Entre sus modificaciones se encuentran nuevas disposiciones para el otorgamiento, prórroga y transmisión de derechos asociados con los títulos de concesión.

Como resultado del proceso de ordenamiento, informó que se han entregado 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades y a pequeños y medianos productores que, según explicó, enfrentaban restricciones para acceder directamente al recurso.

Otro de los ejes de la estrategia es la modernización y tecnificación del campo. El Gobierno federal tiene como meta intervenir 250 mil hectáreas agrícolas mediante obras en canales, presas y otra infraestructura hidroagrícola, con el propósito de reducir el consumo de agua en el sector y mejorar su aprovechamiento.

En 5 años, aumentó en 7 millones el número de mexicanas y mexicanos con agua entubada en su vivienda: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en cinco años son 7 millones de mexicanas y mexicanos más los que cuentan con agua en sus domicilios, lo que representa un incremento de cerca de cinco puntos porcentuales entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI; al tiempo que el Gobierno de México impulsa una inversión histórica superior a los 180 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura hídrica.

“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6 por ciento a 82.4 por ciento; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4. En 5 años la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en 5 por ciento, son 7 millones de mexicanos”, puntualizó durante la conferencia matutina.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, detalló que en dos años, se ha realizado una inversión histórica en agua como bien nacional: 20 mil mdp para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, lo que beneficiará a 25 millones de personas; 24 mil obras de agua y alcantarillado en 2 mil 183 municipios; 80 mil mdp para 17 proyectos estratégicos; y 3 mil mdp para la recuperación del río Tijuana.

Agregó que se realiza una apuesta por la calidad de vida, para ello se trabaja en la calidad del aire para reducir las emisiones de transporte e industrias en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Monterrey y Guadalajara; por ello, se realizaron inventarios de emisiones para implementar acciones específicas; se apoya a 23 entidades con el programa ProAire; se prohibió la importación de tractocamiones de más de 10 años de antigüedad desde Estados Unidos; se han realizado mil 300 Jornadas de Limpieza en ríos, mares y costas en las que se recogieron 14 mil toneladas de plásticos, residuos y envases de plaguicidas; y se impulsa la Economía Circular con 12 proyectos de separación y tres polos de reciclaje que están en proceso.

Mientras que, en acción climática, se actualizaron las metas: 1. Reducción del 35 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 y 2. Lograr 38 por ciento de energía renovable al 2030 con una inversión mixta de 170 mil mdp. También se trabaja en la adaptación, restauración y reforestación a través de Sembrando Vida que este año ha abarcado 36 mil hectáreas con 75 millones de plantas, trabajo realizado por 415 mil sembradoras y sembradores con una inversión de 37 mil mdp; se implementa el mecanismo Aguacate Cero Deforestación para que no se pueda exportar aguacate si proviene de huertas deforestadas; y la Jornada Nacional Anual que involucró a 235 mil personas y se plantaron 6.6 millones de plantas.

En materia de cuidado y restauración de ecosistemas se realiza la conservación de 272 Áreas Naturales Protegidas que representan más de 99.3 millones de hectáreas; además, se han recuperado 272 mil hectáreas (ha) para su conservación derivadas de la cancelación de concesiones mineras; se restauran 76 sitios con 60 mil ha con 17.5 millones de plantas; y el Corredor Trinacional Biocultural Gran Selva Maya entre México, Guatemala y Belice de 5.7 millones de ha protegidas. En protección de especies emblemáticas, se han liberado 85 mil ejemplares; se recuperó el 64 por ciento del hábitat de la mariposa monarca y se combate al tráfico ilegal con el decomiso y recuperación de 20 mil ejemplares de flora y fauna; asimismo, se aprobó la Ley de Bienestar Animal.

Agregó que no puede haber justicia social sin justicia ambiental, por ello, se invertirán mil 500 mdp en el Río Sonora para la construcción del Hospital Regional en Ures, la instalación de 22 potabilizadoras y la remediación de 288 km y se retiran 100 mil toneladas de suelo contaminado. De igual forma, con una inversión de 75 mdp se realiza la presa Endhó, en donde se han retirado 140 mil metros cúbicos de lirio y se han reducido en un 47 por ciento los mosquitos Culex, con ello se beneficia a 27 mil personas. Se participa en los planes de San Quintín y Michoacán, y se consulta a la ciudadanía sobre los proyectos de inversión.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, puntualizó que en materia hídrica se realiza una inversión federal de más de 180 mil mdp que se distribuye en obras como el Ordenamiento de Concesiones a través de la Ley de Aguas Nacionales, la desprivatización de 5 mil millones de metros cúbicos de agua, y la entrega de 12 mil 346 títulos a comunidades, productores y municipios.

Asimismo, se modernizan 250 mil hectáreas, a la fecha se tiene un avance de 38 mil ha, con una inversión total de 63 mil mdp; en saneamiento y restauración de los ríos Tula, Lerma-Santiago y Atoyac se tiene 82 por ciento de progreso y una inversión total de 20 mil mdp.

Recordó que se tiene una inversión superior a los 80 mil mdp para 17 proyectos estratégicos: 200 kilómetros de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; se tienen 106 obras concluidas y 105 en ejecución como parte del Plan Oriente del Estado de México. En tanto que el Plan Integral para la ZMVM tiene un avance del 25 por ciento; el Acueducto Guadalupe Victoria II del 57 por ciento y se concluirá en julio de 2027; el Acueducto El Peaje-San José del 50 por ciento y se terminarán las obras en diciembre de 2026; el programa Agua para Colima del 45 por ciento y estará listo para julio de 2027; Agua para Campeche del 41 por ciento y los trabajos terminarán en julio de 2027; el Acueducto Coatzacoalcos del 37 por ciento y se culminará en julio de 2028.

De igual forma el programa Acapulco se Transforma Contigo tiene avance del 23 por ciento y se concluirá en julio de 2029; se terminaron 19 obras de protección contra inundaciones en Tabasco y tres obras serán finalizadas en el 2028; la Presa Tunal II tiene un avance del 17 por ciento y se concluirá en febrero de 2028; la Presa El Novillo, del 11 por ciento y estará lista en marzo de 2028; además, en agosto iniciaron los trabajos de la Presa Mujer Solteca que concluirá en diciembre de 2028. Se colocó la primera piedra de la construcción de la Desaladora de Rosarito que estará lista en septiembre de 2029. Y se realiza un Plan Integral para Sonora, y los proyectos Agua para Zacatecas y Guanajuato.

Finalmente, Morales López señaló que de manera conjunta con los gobiernos estatales y municipales se han realizado 24 mil obras de saneamiento, agua potable y drenaje en 2 mil 183 municipios con una inversión de más de 30 mil mdp.

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