Aspiración de Jasmin Bugarin se salva, expone Gobierno; renunció a nacionalidad de EU en 2018

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, dio a entender que la designación de Jasmin Bugarin como coordinadora de la 4T en Nayarit -posible candidata a la gubernatura del estado en 2027- podrá seguir adelante, debido a que renunció a su nacionalidad estadounidense hace ocho años y porque la reforma recientemente aprobada para restringir que los gobernantes tengan doble ciudadanía entrará en vigor hasta 2028.

Ante los cuestionamientos que surgieron respecto a la validez del nombramiento de la senadora con licencia, con miras a representar a Morena, PT y PVEM en las boletas del próximo año, por haber nacido en la Unión Americana, la consejera Luisa María Alcalde expuso los fragmentos constitucionales que definen que los mexicanos no sólo son aquellos que nacieron dentro del territorio nacional.

Uno de los argumentos se sustenta con el Artículo 116 constitucional, en donde se especifica que sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él o con residencia efectiva no menor a 5 años.

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Además, en el Artículo 30 de la Carta Magna se indica que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

No obstante, en un desglose de los requisitos también se muestra que pueden ser considerados mexicanos nativos quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos; los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización; los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

Alcalde Luján explicó que, además, la reforma recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, para que quien aspire a la Presidencia o una gubernatura, únicamente deberá tener nacionalidad mexicana y ninguna otra más, será aplicable hasta 2028, debido a que las reglas electorales no permiten hacer cambios cercanos a un proceso electoral, como el que ya inició para los comicios del 2027.

“Lo dispuesto en este decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al 2028.” ¿Por qué? Porque ya no estamos en fechas para poder hacer modificaciones legales que apliquen para este proceso electoral. La ley establece pues que no se pueden modificar leyes electorales que apliquen de manera inmediata para no cambiar las reglas del juego en una elección que ya viene. Entonces es claro este artículo para establecer que es aplicable para 2028”, explicó este jueves en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Consejera Jurídica explicó que para el caso de Jasmin Bugarín, aunque la reforma pudiera entrar en vigor este año, no le sería aplicable porque se tiene constancia de que dejó su nacionalidad estadounidense desde 2018.

“Nada más informar porque tenemos información de Relaciones Exteriores que, hablando concretamente la pregunta de ayer de la senadora de Nayarit, ella desde 2018 renunció a su doble nacionalidad. Entonces, aunque no le fuera aplicable, lo hizo desde 2018 en el trámite que hoy existe ante Relaciones Exteriores”, expuso.

La funcionaria agregó que una vez que la reforma concrete su declaración de constitucionalidad, tras ya haber obtenido el aval de 20 congresos estatales, será publicada y luego se trabajará en una nueva ley que reglamentará su aplicación.

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FGR