Jasmin Bugarin afirma cumplir con los requisitos para coordinar la transformación de Nayarit.

La militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Jasmin Bugarin aseguró este miércoles que cumple con los requisitos para encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, luego de los cuestionamientos surgidos por su lugar de nacimiento y su nacionalidad.

El posicionamiento de la coordinadora de la 4T en Nayarit surgió después de versiones sobre su historia personal y en medio del debate sobre la reforma constitucional en materia de nacionalidad única.

A través de un comunicado difundido este 30 de septiembre, Jasmin Bugarin explicó que nació en California, Estados Unidos, pero su compromiso está exclusivamente con México.

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En ese sentido, la política nayarita explicó que pertenece a una familia de campesinos que emigró a Estados Unidos en busca de trabajo y mejores oportunidades.

“Yo no elegí dónde nacer, pero sí he podido elegir siempre dónde están mis raíces, a qué país pertenecer y a quién servir”, afirmó.

Ante la discusión sobre la nacionalidad y la lealtad de quienes buscan ocupar cargos públicos, aseguró que desde hace años realizó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores los trámites mediante los cuales manifestó formalmente su renuncia a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, particularmente a Estados Unidos.

“Para mí representar a México exige una lealtad política y pública inequívoca”, sostuvo.

Además, Bugarín retomó el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la imposibilidad de servir simultáneamente a dos intereses nacionales cuando está en juego la soberanía del país.

“Como afirma nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no se puede servir a dos intereses nacionales ni mantener ambigüedades cuando se trata de la soberanía del país”, señaló.

Jasmin Bugarin fue designada por Morena como coordinadora estatal rumbo al proceso electoral de 2027 el pasado lunes. Ante ello, agregó que comprende el significado de asumir esa determinación y señaló que su compromiso, servicio y lealtad están puestos únicamente en México.

En tiempos en los que la defensa de la soberanía nacional vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública y ante distintas versiones que circulan sobre mi historia, comunico lo siguiente: pic.twitter.com/B8EJXXB4Kb — Jasmin Bugarin (@JasminBugarin) September 30, 2026

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FGR