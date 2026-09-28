Morena designa a Jasmine Bugarín Rodríguez como coordinadora de la 4T en Nayarit

La designación como coordinadora de la Defensa de la Transformación en la entidad recayó en Jasmine Bugarín Rodríguez.

El partido Morena designó este lunes a Jasmine Bugarín Rodríguez como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit de cara a los comicios locales de 2027.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, el nombramiento se alcanzó por consenso en la Comisión Nacional de Elecciones, tras la revisión de los perfiles presentados en la convocatoria.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena reconoció el trabajo en territorio de cada uno de los aspirantes.

Además, la presidente nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, indicó que la selección de Jasmine Bugarín Rodríguez fue por ajuste de generó y se decidió previo al anuncio.

Jasmine Bugarín fue designada como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit de cara a los comicios locales de 2027. ı Foto: Especial.

En tanto, el proceso interno contó con la participación de figuras políticas como Elizabeth López Blanco, Pavel Jarero Velázquez, Héctor Javier Santana García, Geraldine Ponce Méndez y Jorge Armando Ortiz Rodríguez.

De esta forma, Morena avanza en la definición de sus estructuras estatales de cara a la contienda electoral de 2027, en la que buscará fortalecer su presencia territorial y organizar a su militancia en la entidad.

Jasmine Bugarín Rodríguez llama a la unidad en Nayarit

La nueva coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), agradeció a la presidenta de México por su apoyo a las mujeres en la política.

En su discurso, Jasmine Bugarín Rodríguez destacó su historia de trabajo y honestidad, valores que prometió mantener en su puesto de coordinación. Además, agradeció a la gente de Nayarit por el apoyo que le dieron.

“Leal a los principios que dieron vida a este movimiento, no robar, no mentir, no traicionar”, dijo Jasmine Bugarín Rodríguez, al invitar a los aspirantes que participaron en el proceso interno de Morena a sumar esfuerzo para fortalecer el proyecto de la 4T.

“Les extiendo mis manos para sumar voluntades y diseñar una agenda común. El pueblo de Nayarit nos necesita unidos“, dijo la coordinadora de Morena.

Las estructuras territoriales y la organización de la militancia se consolidarán de cara a los comicios locales en Nayarit. ı Foto: Especial.

¿Qué se elige en Nayarit en el 2027?

En el proceso electoral de 2027 en Nayarit se renovará la totalidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y municipal del estado.

En primer lugar se elegirá la Gubernatura del Estado para el periodo 2027-2033, relevando al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es del partido Morena.

Asimismo, se renovarán las diputaciones locales del Congreso del Estado, integradas por 18 distritos de mayoría relativa y 12 escaños por representación proporcional.

A nivel local también se votarán los ayuntamientos de la entidad, incluyendo municipios clave como Tepic, Bahía de Banderas y Compostela, donde la ciudadanía elegirá presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

Finalmente, al tratarse de una jornada electoral concurrente en todo el país, las y los electores nayaritas votarán por las diputaciones federales que representarán al estado en el Congreso de la Unión.

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JVR