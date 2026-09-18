‘México nos une por encima de cualquier diferencia’: Morena en Nayarit

María Elizabeth López Blanco llamó a quienes participan en la vida pública y en la transformación del país a privilegiar las causas compartidas, los principios y el compromiso con México por encima de cualquier diferencia personal o política.

La militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) María Elizabeth López Blanco sostuvo que la vida pública exige responsabilidad y claridad para reconocer que existen causas que trascienden las aspiraciones individuales y que encuentran su mayor sentido en el bienestar colectivo.

“En lo personal, sigo luchando para estar a la altura de la lucha que todos los días encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el bienestar de nuestra gran nación”, afirmó María Elizabeth López Blanco.

María Elizabeth López Blanco señaló que acompañar la transformación nacional también implica reconocer que la pluralidad de opiniones y trayectorias forma parte de la vida pública, sin que las diferencias se conviertan en un obstáculo para identificar aquello que une.

“Hay causas que nos unen mucho más allá de cualquier diferencia”, sostuvo María Elizabeth López Blanco .

La también promotora de la unidad dentro del movimiento afirmó que las distintas historias políticas y personales no deben impedir la construcción de coincidencias cuando existe una responsabilidad compartida con el país y con el bienestar de la población.

“Podemos tener distintas historias, distintas opiniones y distintas aspiraciones, pero compartimos principios y convicciones”, expresó María Elizabeth López Blanco.

María Elizabeth López Blanco consideró que la transformación nacional requiere mantener una visión colectiva y evitar que las diferencias internas desplacen las causas que dieron origen al movimiento o desvíen la atención de los desafíos que enfrenta México.

En este sentido, afirmó que quienes coinciden en un mismo proyecto de nación deben reconocerse a partir de sus causas compartidas y no por diferencias circunstanciales.

“Quienes compartimos esta transformación no somos adversarios”, enfatizó María Elizabeth López Blanco.

María Elizabeth López Blanco subrayó que el compromiso con México debe convertirse en un punto de encuentro permanente para quienes participan en la vida pública, al considerar que las responsabilidades políticas adquieren sentido cuando se colocan al servicio de causas mayores y del bienestar de la población.

“Nos unen las mismas causas y, sobre todo, un profundo amor por México”, señaló María Elizabeth López Blanco .

Finalmente, María Elizabeth López Blanco sostuvo que la fortaleza de cualquier proyecto colectivo depende de su capacidad para mantener vivos sus principios, reconocer las diferencias y conservar las coincidencias fundamentales que permitan continuar construyendo un horizonte común para el país.

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FGR