PRI busca reforzar ley contra ciberacoso a menores; advierte aumento de riesgos en internet

La diputada federal del PRI, Mónica Sandoval Hernández, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al ciberacoso y otras formas de violencia digital.

La propuesta plantea adicionar un tercer párrafo al artículo 47 de dicha legislación, a fin de establecer la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de implementar mecanismos coordinados de prevención, denuncia y atención ante conductas que vulneren la integridad, privacidad, salud mental o desarrollo integral de las personas menores de edad.

La legisladora priista advirtió que el crecimiento de las amenazas en el ciberespacio exige actualizar el marco jurídico nacional y fortalecer las acciones institucionales para garantizar que la niñez y la adolescencia puedan ejercer sus derechos en entornos digitales seguros.

Las niñas y los niños merecen crecer con libertad y con seguridad.



Ante el @Congreso_CdMex presenté una iniciativa para fortalecer la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, con el fin de proteger a las infancias de riesgos a la salud,… pic.twitter.com/XUDtl7Ywhl — Leonor Otegui (@LeonorOtegui) September 18, 2026

Como parte de la exposición de motivos, Sandoval Hernández señaló que el ciberacoso afecta de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes.

De acuerdo con los datos citados en su iniciativa, 23.7 por ciento de las mujeres adolescentes usuarias de internet reportaron haber sufrido acoso cibernético, frente a 17.6 por ciento de los hombres.

Asimismo, refirió que tres millones de adolescentes de entre 12 y 17 años fueron víctimas de ciberacoso durante 2024, cifra equivalente a 23 por ciento del total de usuarios de internet en ese rango de edad.

La diputada también destacó que 88.4 por ciento de la población de 12 a 17 años utiliza activamente las redes sociales, situación que, señaló, incrementa su exposición a posibles riesgos en el ciberespacio.

En su argumentación, citó informes de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), así como análisis del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba), procesados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

De acuerdo con el documento, el fenómeno presenta una concentración relevante en entidades como Durango, Jalisco y la Ciudad de México.

La iniciativa también retoma los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que participaron más de 641 mil personas en la Ciudad de México.

Entre los resultados citados por la legisladora se encuentran los siguientes:

54.4 por ciento de las niñas y niños de 10 a 13 años consideró indispensable difundir medidas de cuidado contra la violencia en el ciberespacio.

48.4 por ciento manifestó la necesida d de contar con instancias claras de denuncia y apoyo frente a casos de acoso o extorsión.

55.5 por ciento de las y los adolescentes de 14 a 17 años demandó mayor información sobre riesgos y cuidados digitales, así como evitar la difusión de contenidos que vulneren su intimidad.

Sandoval Hernández sostuvo que las demandas expresadas por niñas, niños y adolescentes deben traducirse en acciones concretas de protección y prevención.

“El Estado no sólo tiene la obligación de reaccionar frente a las vulneraciones ya consumadas, sino también la de establecer mecanismos de prevención eficaces que anticipen y atiendan los riesgos de los entornos digitales, garantizando que el ejercicio de sus derechos se desarrolle en seguridad y dignidad”, afirmó.

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MSL