Ruega PRI alianzas por desfonde de militantes

El PRI llega al proceso electoral 2026-2027 con 819 mil 103 afiliados válidos, apenas 12.1 por ciento de los seis millones 764 mil 615 registros que el Instituto Nacional Electoral (INE) cotejó en 2019, cuando Alejandro Moreno Cárdenas asumió la presidencia nacional del partido.

La reducción es de cinco millones 945 mil 512 registros, equivalente a 87.9 por ciento. La mayor caída ocurrió entre 2019 y 2023, cuando el padrón pasó de seis millones 764 mil 615 a un millón 411 mil 889 afiliaciones válidas. Entre 2023 y 2026 se redujo en otros 592 mil 786, hasta llegar a los 819 mil 103 actuales.

El dato: Los padrones de los partidos que obtuvieron su registro el pasado 25 de junio no fueron susceptibles del proceso de verificación derivado de su reciente registro.

El INE señala que el padrón publicado en 2026 corresponde a las afiliaciones vigentes al 31 de agosto de este año y es resultado del proceso de verificación realizado por el organismo.

La reducción de afiliados ocurrió durante un periodo en el que el Revolucionario Institucional perdió posiciones territoriales y enfrentó una ruptura con varios de sus cuadros históricos.

En 2023, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, entre otros dirigentes, dejaron el partido en medio de las diferencias con la dirigencia de Alito Moreno.

500 diputaciones federales se renovarán el próximo año

Cuando él llegó, el PRI gobernaba 12 entidades: Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Estado de México. En 2021 perdió ocho de esas gubernaturas: Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

En 2022 perdió Hidalgo y Oaxaca, aunque ese mismo año recuperó Durango, que gobernaba el PAN. En 2023 perdió el Estado de México, último gran bastión priista, donde el partido había gobernado durante 94 años. Actualmente sólo conserva Coahuila y Durango.

El repliegue llegó también al Congreso. En la 63 Legislatura, que inició en 2015, el PRI tenía 202 diputados, 40.4 por ciento de la Cámara. Tras la elección de 2018 pasó a 47 integrantes y en la actual 66 Legislatura cuenta con 36, equivalentes a 7.2 por ciento de San Lázaro.

En el Senado, el PRI obtuvo 16 escaños para la 66 Legislatura, pero su grupo parlamentario se redujo desde el arranque. Manlio Fabio Beltrones, electo dentro de esa lista, no fue incorporado a la bancada al inicio, y después anunció su separación del partido. En octubre de 2024, Cynthia López Castro renunció al PRI y se incorporó a Morena. En agosto de 2025, Néstor Camarillo dejó el tricolor y se sumó a Movimiento Ciudadano. Con esas tres salidas, el grupo parlamentario quedó con 13 integrantes.

Pese a esa erosión legislativa y territorial, Moreno Cárdenas consiguió mantenerse al frente del partido. En 2023, el PRI modificó sus estatutos para prolongar su dirigencia hasta la conclusión del proceso electoral de 2024 y, en julio de ese año, aprobó nuevas reglas que permitieron la reelección de sus dirigentes.

El campechano fue reelecto para el periodo 2024-2028. Los nuevos estatutos permiten hasta tres periodos consecutivos, por lo que existe la posibilidad de que permanezca en el cargo hasta 2032.

Rumbo a 2027, una de las principales definiciones del PRI será la estrategia de alianzas. Alito Moreno ha pasado de plantear que el partido puede competir solo a insistir en la construcción de una gran coalición opositora.

En enero de 2026 afirmó que el PRI estaba listo para contender “ya sea construyendo alianzas con otras fuerzas políticas o compitiendo solo”.

En agosto de 2026, al referirse a Chihuahua, volvió a hablar de “un gran acuerdo, una gran coalición, amplia, fuerte y robusta con los partidos políticos” y con la ciudadanía.

El PAN es el interlocutor obligado de esa discusión, luego de que ambos partidos compitieron juntos en la elección federal de 2024. La posición panista se ha precisado en dos momentos: primero, el anuncio de que el partido apostaría por sí mismo y competiría de forma autónoma; después, al acercarse el tiempo de definiciones de cara al proceso electoral 2027, su dirigencia nacional ha manifestado que los acuerdos no serán uniformes y se resolverán entidad por entidad, según las condiciones locales.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, el 7 de septiembre, su presidente, Jorge Romero, sostuvo que las definiciones locales no arrastrarán al resto del país: “La decisión estratégica que hemos tomado es que lo que en una entidad se decida no va a regir el destino de otra entidad a 800 kilómetros. Estamos absolutamente convencidos de que eso no va a pasar”.

La posible alianza partiría, además, de estructuras partidistas de distinto tamaño: el padrón validado por el INE para 2026 registra 366 mil 104 afiliados del PAN, frente a los 819 mil 103 del PRI.

El tricolor tiene 453 mil afiliados más y una estructura de militancia 2.2 veces mayor que la panista.

Así llega el PRI a la elección de 2027: con un padrón reducido en casi 88 por ciento respecto de 2019, dos gobiernos estatales, 36 diputados y una bancada de 13 senadores.

Frente a esa realidad, la dirigencia de Moreno busca ampliar su margen de competencia mediante acuerdos con otras fuerzas, para una elección que renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.