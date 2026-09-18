Van 4 drones inhibidos con operativo Águila Alta entre México y EU, confirma Defensa

En los 12 días que lleva la implementación del operativo binacional Águila Alta, entre México y Estados Unidos para combatir el uso de drones por parte del crimen organizado, se ha conseguido la inhibición de cuatro de dichas aeronaves de este lado de la frontera.

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, recordó que este trabajo inició el 7 de septiembre y concluirá el próximo lunes.

Detalló que en los cuatro drones no se identificaron armas ni artefactos explosivos, ya que únicamente eran utilizados por las organizaciones criminales para monitorear las rutas que utilizan, particularmente para el paso de migrantes.

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Respecto al dron que se interceptó este jueves, precisó que fue localizado por las autoridades estadounidenses, el cual retornó a territorio mexicano donde se consiguió bajarlo y se detuvo a la persona que lo manipulaba.

#México interceptó cuatro drones en la operación #ÁguilaAlta que implementa en conjunto con #EEUU en la frontera común contra el crimen organizado, que utiliza estos artefactos principalmente para el tráfico ilegal de migrantes, dijo el secretario de la Defensa, general Ricardo… pic.twitter.com/Ru1B7lzpnb — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) September 18, 2026

Además, comentó que en este tiempo las autoridades noteamericanas no han inhibido ninguna de estas aeronaves no tripuladas.

“Ellos no han inhibido ningún dron en lo que va el tiempo este en que está realizando la operación Águila Alta. Hubo un cuarto dron de los cuatro. Ellos lo localizaron en su territorio, lo inhibieron y regresó al territorio mexicano. Nos coordinamos, nos dieron la información en territorio mexicano, se logró que descendiera y se detuvo al operador y en efecto es una persona que se dedica al cruce de migrantes de manera ilegal. Entonces, en conclusión son cuatro drones”, dijo.

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MSL