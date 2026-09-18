Arturo Ávila va por reelegirse como diputado

El diputado Arturo Ávila, ayer, al reunirse con la presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Luego de declinar a sus aspiraciones para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc y respaldar a Citlalli Hernández, el diputado federal y vocero de la bancada morenista, Arturo Ávila, anunció que buscará reelegirse como legislador y continuar al frente de la vocería del grupo parlamentario en San Lázaro.

Ávila sostuvo que, aunque encabezaba las encuestas que conocía para la demarcación, decidió no competir al considerar que para que Morena pueda recuperar Cuauhtémoc será necesario alcanzar la unidad entre los distintos grupos y liderazgos de la alcaldía.

“Yo encabezaba todas las encuestas. Sí, sin embargo, hay una variable que me parece que está interesante, que no importa que encabeces las encuestas, porque Cati (Monreal) también las encabezaba. Dolores también las encabezaba; en la Cuauhtémoc hay como un archipiélago de referentes o liderazgos”, explicó.

El Tip: asumir la alcaldía Cuauhtémoc serviría como un trampolín político para perfilar a Citlalli Hernández rumbo a la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030.

Y que bajan a Arturo Ávila, conocido en el mundo de la política como “El cero votos”. Declina -palabra mágica- para darle su lugar a Citlali.



Tanto dinero a la basura, tantas playeras, mantas, grabaciones de videos y materiales, marketing. Uf. pic.twitter.com/nD7l6HD0MS — Cɪᴛɪᴢᴇɴ Fʀᴀɴᴋ 🇲🇽 (@FrankLG) September 18, 2026

El morenista señaló que una candidatura puede enfrentar dificultades si no consigue el respaldo de los distintos referentes políticos de la demarcación.

“Basta con que un referente no te apoye, no te juegue a favor, te juegue en contra incluso. Y yo, si bien es cierto, había logrado el consenso de los actores más importantes, pues también no tenía el consenso de otros actores”, afirmó.

Ávila explicó que desde hace tiempo había planteado que no competiría por Cuauhtémoc si no existían condiciones de unidad y que, a partir de ello, comenzó a buscar un perfil que pudiera aglutinar a los diferentes sectores de Morena.

“Yo me había pronunciado por no competir sin tener todo el apoyo de todos. Pues esa alcaldía sólo se puede ganar así”, señaló.

De acuerdo con el legislador, entre los primeros nombres que fueron considerados estuvo Luisa María Alcalde, aunque posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum habría descartado esa posibilidad debido a las responsabilidades que mantiene como consejera jurídica.

Finalmente, Ávila planteó que Citlalli Hernández, actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, podría ser el perfil que genere mayores coincidencias entre los grupos del partido.

“Es una gran mujer que ha tenido posiciones muy importantes en nuestro movimiento, y me parece que la forma de recuperar la Cuauhtémoc es con Citlalli Hernández”, sostuvo.

Su declinación fue anunciada esta semana y forma parte de los movimientos internos de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

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MSL