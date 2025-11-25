25 de noviembre, 25N

Gobierno de México presenta nuevas acciones contra la violencia hacia las mujeres en el Día Naranja

Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, detalló las acciones que, desde el Gobierno de México, se han emprendido en el marco de la Campaña permanente por la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres

Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres, durante la Conferencia del pueblo. Foto: Captura de pantalla
Ángel Molina

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, presentó las acciones que el Gobierno de México ha emprendido en el marco de la Campaña permanente por la igualdad y en contra de la violencia hacia las mujeres.

Durante su intervención en la Conferencia del pueblo, Hernández Mora, enlistó las acciones que ha impulsado el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en favor de atender las problemáticas de las mujeres de México, entre ellas:

  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Apoyo a Madres Trabajadoras
  • 678 Centros Libres
  • Red Nacional de Abogadas de las Mujeres
  • Línea de las Mujeres 079 opción 1
  • Red Nacional de Tejedoras de la Patria, con 100 mil mujeres registradas
  • Cartilla de los Derechos de las Mujeres
Presentan en la Conferencia del Pueblo acciones permanentes para erradicar la violencia contra las mujeres. ı Foto: Captura de pantalla

En el mismo sentido, Citlali Hernández hizo un llamado a los hombres de México a participar en la construcción de una realidad “justa y sin violencia”, y recordó que “la lucha contra las mujeres no es la lucha contra los hombres, sino la lucha contra el machismo”.

Así, detalló los puntos principales de la estrategia Hombres construyendo una realidad justa y sin violencias, la cual promueve:

  • Relacionarnos con amor, no con odio
  • No al machismo, sí al respeto
  • Construir relaciones de paz y sin violencia
  • Reconocer las desigualdades que hay entre hombres y mujeres
  • Asumir una paternidad presente y corresponsable
  • Promover una vida libre de violencias para todas las personas
Presentan en la Conferencia del Pueblo acciones permanentes para erradicar la violencia contra las mujeres. ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Mónica Pizani, representante de México ante la ONU, explicó que la conmemoración de este 25 de noviembre, también conocido como “Día Naranja”, se decretó en 1999 como “el símbolo del asesinato de las hermanas Mirabal, activistas dominicanas por la libertad, los Derechos Humanos y la Justicia Social, conocidas como ‘las mariposas’, y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo”.

En este mismo sentido, apuntó que “los 16 días de activismo se han consolidado como un marco mundial de movilización sostenida y articulada”.

