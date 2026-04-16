Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres, informa Sheinbaum

Citlalli Hernández presentó su renuncia a la Secretaría de Mujeres para regresar al partido de Morena, a “ayudar” de cara a las elecciones de 2027, informó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Citlalli Hernández tendrá un encargo especial en el partido, dijo Claudia Sheinbaum.

“Ayer Citlali entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido que quiere ir a ayudar a Morena. Ella entiendo que en el 24 ayudó en las alianzas, coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al ejecutivo en este tema, y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”, dijo Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que Hernández es una joven brillante y trabajadora.

“Repartió 25 millones de cartillas de las mujeres, cartillas de derecho de las mujeres, se modificó la Constitución, estuvo trabajando con colectivos atendiendo a víctimas y llegó creo que a 500 centros libres o más la red de tejedoras de la patria, también de manera excepcional y es una mujer de mucha comisión, honesta, trabajadora”, agregó Claudia Sheinbaum.

Al conocer la decisión de Hernández, Claudia Sheinbaum expresó: “casi me voy de espaldas”.

Claudia Sheinbau afirmó que para el relevo, revisará quién puede darle continuidad al trabajo de Citlalli Hernández.

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FGR