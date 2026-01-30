Citlalli Hernández alerta por criminalización de mujeres en casos de violencia vicaria

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que en México ninguna mujer debe ser vinculada a proceso por violencia vicaria, al advertir sobre los riesgos de criminalizar a quienes enfrentan contextos de violencia familiar y de género.

La funcionaria subrayó que, a partir de 2024, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se elevó a mandato constitucional la obligación del Estado mexicano de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencias, lo que —dijo— debe reflejarse en la actuación de autoridades judiciales y ministeriales.

“En México ninguna mujer debe ser vinculada a proceso por violencia vicaria”, sostuvo, al señalar la necesidad de que los casos relacionados con disputas familiares y custodia de menores se analicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Hernández indicó que, desde la Secretaría de las Mujeres, se tomarán las acciones pertinentes para evitar que un caso registrado en Coahuila siente un precedente que afecte a otras mujeres en el país.

Advirtió que decisiones judiciales sin perspectiva de género pueden derivar en nuevas formas de violencia institucional y revictimización, contrarias al marco constitucional y a los compromisos internacionales de México en materia de derechos de las mujeres.

La postura se da en un contexto de debate sobre la violencia vicaria —entendida como aquella ejercida contra las mujeres a través de sus hijas e hijos— y la forma en que el sistema de justicia debe abordar estos casos sin criminalizar a las víctimas.

