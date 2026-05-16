UAT otorga el Doctorado Honoris Causa a David Kershenobich

El gobernador Américo Villarreal y el rector Dámaso Anaya presiden la entrega del Doctorado Honoris Causa al secretario de Salud, David Kershenobich.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) confirió el Doctorado Honoris Causa al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud del Gobierno de México, durante una Asamblea Solemne celebrada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, encabezada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

La máxima distinción académica que otorga la Universidad fue entregada en reconocimiento a la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del funcionario federal, así como a sus aportaciones al desarrollo de la medicina, la investigación clínica y el fortalecimiento de las políticas de salud pública en México.

El gobernador Américo Villarreal y el rector Dámaso Anaya presiden la entrega del Doctorado Honoris Causa al secretario de Salud, David Kershenobich. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

En este marco, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la relevancia de este reconocimiento como un acto de alto valor académico e institucional, que honra la trayectoria de una de las figuras más relevantes de la medicina mexicana.

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El mandatario estatal subrayó que el Dr. David Kershenobich Stalnikowitz es un referente nacional e internacional por sus contribuciones a la investigación médica, la formación de especialistas y el fortalecimiento de las instituciones de salud pública, además de destacar su compromiso con una visión humanista de la medicina. Asimismo, enfatizó el vínculo del homenajeado con Tamaulipas, lo que otorga un significado especial a esta distinción.

El gobernador Américo Villarreal y el rector Dámaso Anaya presiden la entrega del Doctorado Honoris Causa al secretario de Salud, David Kershenobich. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Reiteró también la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar un sistema de salud más eficiente, preventivo e integral, y reconoció la labor del galardonado al frente de las políticas sanitarias del país.

Al recibir el reconocimiento, el Dr. David Kershenobich expresó su gratitud a la comunidad universitaria y afirmó que esta distinción representa un compromiso para continuar trabajando en favor de la salud pública y de la sociedad mexicana.

El Dr. Kershenobich durante la ceremonia en Tampico, ciudad clave en su formación académica y humana. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Destacó el significado personal que tiene para él recibir este reconocimiento en Tampico, ciudad donde vivió parte de su formación académica y humana. En su mensaje, habló sobre la importancia de fortalecer una medicina más cercana, preventiva y con sentido humano, así como de impulsar la formación ética y profesional de las nuevas generaciones de médicos frente a los desafíos actuales en materia de salud pública.

Por su parte, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la entrega del Doctorado Honoris Causa representa uno de los actos de mayor relevancia para la Universidad, al reconocer a una figura cuya trayectoria ha estado dedicada al conocimiento, la investigación médica y el servicio a la sociedad.

Subrayó que las contribuciones del Dr. Kershenobich han dejado una huella profunda en la medicina mexicana, particularmente en el ámbito de la investigación científica y en el fortalecimiento de las instituciones de salud.

Asimismo, señaló que este reconocimiento refleja la visión de una universidad comprometida con las grandes causas sociales y con la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos desde el conocimiento, la ética y el sentido humano. Ante la presencia del gobernador del Estado, resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre la educación superior, la investigación científica y las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la investidura del Doctorado Honoris Causa al Dr. David Kershenobich, mediante la imposición de los símbolos académicos correspondientes y la entrega del diploma que acredita esta máxima distinción universitaria.

El evento reunió a integrantes de la Asamblea Universitaria, autoridades académicas, funcionarios estatales y municipales, docentes, estudiantes e invitados especiales, consolidándose como uno de los actos institucionales más relevantes para la UAT.

Kershenobich constata fortaleza académica de la Facultad de Medicina de Tampico

Previo a la Asamblea Solemne, el Dr. David Kershenobich visitó la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, acompañado por el rector Dámaso Anaya; la secretaria de Salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos; y el director de la institución, Raúl de León Escobedo.

El Dr. Kershenobich durante la ceremonia en Tampico, ciudad clave en su formación académica y humana. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

El secretario de Salud federal recorrió las instalaciones e impartió la conferencia magistral “Sistema Universal de Salud de Nuestro País”, ante estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina, así como personal y directivos del sector salud.

Junto con el rector Dámaso Anaya, develó una placa conmemorativa por su visita y reconoció el fortalecimiento académico y la infraestructura especializada con la que actualmente cuenta la UAT para la formación de profesionales de la salud, destacando las áreas de simulación clínica, prácticas médicas y capacitación tecnológica observadas durante su recorrido.

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