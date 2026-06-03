FGR detiene a ex funcionario penitenciario vinculado a investigación contra García Luna

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de Centros Federales entre 2013 y 2018, por su probable participación en peculado y delincuencia organizada con fines de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Molina Díaz probablemente formaba parte de una estructura encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, junto con familiares, colaboradores y socios empresariales.

Esa red habría operado contratos simulados y empresas fachada para desviar más de cinco mil millones de pesos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, conforme al reporte de la FGR.

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Elementos de la #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico, cumplimentaron en la #CDMX una orden de aprehensión contra Antonio “N”, por su posible participación en delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia… pic.twitter.com/QgAxlyjmk8 — FGR México (@FGRMexico) June 3, 2026

El ex funcionario ocupó un cargo vinculado con los centros penitenciarios federales durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En ese periodo firmó contratos para construir ocho prisiones, de acuerdo con la información oficial.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Gabinete de Seguridad ejecutaron la detención en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo. Tras la captura también aseguraron 2 mil 500 dólares, 36 mil 590 pesos, teléfonos celulares e identificaciones apócrifas con diversos nombres.

Tras la captura, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Justicia Penal Federal del CEFERESO No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez definirá su situación jurídica.

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MSL











