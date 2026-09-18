Volcadura de tráiler provoca cierre total en la autopista México-Querétaro

Un tráiler que transportaba toneladas de manzanas volcó este 18 de septiembre en la autopista México-Querétaro, lo que provocó el cierre total de la circulación en dirección a la caseta de Palmillas.

El accidente se registró cerca del kilómetro 151 de la vialidad, a la altura del parador de San Pedro, una zona que conecta con uno de los principales tramos carreteros entre la Ciudad de México y Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad quedó volcada sobre la autopista, por lo que fue necesaria la movilización de cuerpos de emergencia y personal encargado de atender la situación. Las labores se concentraron en retirar el tráiler y liberar la zona afectada para restablecer el tránsito.

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La Guardia Nacional de carreteras confirmó el cierre total por el accidente vial y pidió a las y los automovilistas tomar precauciones. Como ruta alterna, orientó a continuar por el Macrolibramiento de Querétaro.

#Tomeprecauciones en #Queretaro se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 151+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/LiAFvzspmI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 18, 2026

El cierre generó afectaciones para automovilistas y operadores de transporte de carga que circulaban con rumbo a Palmillas, debido a que el paso fue interrumpido mientras se desarrollaban las maniobras correspondientes.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas lesionadas derivadas de la volcadura ni sobre las causas que ocasionaron el accidente. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecerá cerrada la circulación, por lo que se recomendó a quienes transitan por la zona mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

La autopista México-Querétaro es una de las vías con mayor circulación vehicular y de carga del centro del país, por lo que un cierre total puede generar filas y retrasos importantes, especialmente en los accesos cercanos a Palmillas.

Ante este tipo de incidentes, autoridades suelen pedir a los conductores reducir la velocidad al aproximarse a la zona, atender las indicaciones del personal de emergencia y considerar rutas alternas en caso de que el cierre se prolongue.

Las maniobras para retirar el tractocamión continuaban al momento del último reporte. Se espera que las autoridades actualicen la información sobre la reapertura de la autopista una vez que concluyan los trabajos y se verifique que el tramo puede operar con seguridad.

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MSL