Volcadura de pipa provoca el cierre total de la carretera federal 120 en Landa de Matamoros

El peligro de explosión de la pipa obligó a las autoridades a mantener el cierre total de la carretera federal 120 en Landa de Matamoros.

La carretera federal 120 fue cerrada en su totalidad a la altura de la comunidad de Matzacintla, en el municipio de Landa de Matamoros, en Querétaro, debido al alto riesgo de explosión derivado de la volcadura de una pipa cargada con gas LP.

A pesar de la gravedad del incidente, las autoridades no reportaron personas lesionadas por el percance. Sin embargo, la interrupción del tránsito generó afectaciones a varios pobladores de la zona.

El accidente automovilístico ocurrió específicamente en el tramo del kilómetro 196.

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De acuerdo con las versiones preliminares, el percance se originó a raíz del exceso de velocidad, la falta de pericia del chofer y el elevado peso del combustible transportado en la pipa.

Tras el siniestro, el operador de la unidad logró salir por sus propios medios para solicitar el apoyo de las fuerzas de seguridad.

Al recibir la alerta por vía de radio, el personal de protección civil estatal acudió al sitio para evaluar el riesgo, tomar conocimiento de los hechos e implementar las de mitigación requeridas. Durante la inspección del vehículo de carga, los cuerpos de emergencia confirmaron la ausencia de heridos.

Asimismo, constataron que la estructura metálica del contenedor no presentó daños, por lo que se descartó cualquier fuga del gas LP. No obstante, los rescatistas detectaron un derrame de aceite y diésel sobre la carpeta asfáltica, motivo por el cual procedieron a cortar la energía de la batería y a cubrir los líquidos con tierra para prevenir un posible incendio.

Para controlar el peligro, elementos de la policía municipal acordonaron el perímetro y mantuvieron el bloqueo total de la vía. Las autoridades gestionaron la llegada de otra unidad de la empresa transportista para trasvasar el producto bajo la supervisión de los bomberos de Jalpan y Landa de Matamoros.

Una vez concluida la maniobra de vaciado, se autorizará la remoción del autotanque para deslindar las responsabilidades legales.

Este suceso tuvo lugar en la víspera del aniversario de la explosión de una pipa registrada en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, desastre que dejó un saldo histórico de 32 personas muertas y 62 lesionadas.

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JVR