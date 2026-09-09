Puebla integra teleférico y RUTA con tarifa de 12 pesos

Con una visión integral que articula movilidad, infraestructura, seguridad, tecnología, desarrollo económico y obra comunitaria, Puebla avanza hacia la construcción de un estado moderno, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien destacó que el Sistema Integral de Movilidad permitirá ordenar y transformar el transporte público en la zona metropolitana. “Estamos en la ruta hacia entregar en el 2030 un estado moderno y esa modernidad tiene que ver con capacidades, con poner orden”. Añadió: “No es solamente el sistema integral de movilidad, nosotros gobernamos con una visión sistémica, con diagnóstico, con bioética”.

A 635 días de trabajo, el ejecutivo estatal afirmó que para el Gobierno del Estado es fundamental el respeto al derecho de las audiencias. Recordó que Puebla fue la entidad con mayor incidencia de robo de hidrocarburos y señaló que, en contraste, actualmente ocupa un lugar destacado en la recuperación de hidrocarburos. “Nosotros sólo estamos trabajando con un objetivo muy concreto, y claro, estamos afectando intereses”. Añadió que durante gobiernos anteriores se destinaron cantidades millonarias a contratos con empresas que, de acuerdo con su señalamiento, hoy alimentan granjas de bots y descalifican a la administración estatal porque ya no reciben esos recursos.

Subrayó que los proyectos de Puebla mantienen coincidencia con la visión del Gobierno de México y fortalecen las capacidades tecnológicas y productivas de la entidad, con la meta de convertirla en el Silicon Valley del sur-sureste del país. Destacó la participación en proyectos como la Supercomputadora, el Gran Telescopio Milimétrico y el Astroparque Turístico, además de avances en el diseño de microprocesadores, el ensamble de tabletas y la producción de bicicletas que ya recorren distintas partes del país a través del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

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Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, presentó un análisis del ecosistema digital elaborado por el Gobierno del Estado de Puebla, el cual identificó patrones de amplificación artificial en la conversación relacionada con el Sistema de Transporte por Cable. De enero a agosto de 2026 se contabilizaron 412 mil 900 menciones y comentarios, 61 mil 500 autores, 100 millones de impresiones estimadas y 2.2 millones de interacciones. El estudio registró 63 por ciento de sentimiento positivo y 27 por ciento negativo, con una concentración de la conversación desfavorable en la plataforma X.

El gobernador constitucional de la entidad, Alejandro Armenta Mier, detalló los objetivos estratégicos para consolidar la modernización del estado. ı Foto: Especial.

Con el propósito de explicar de manera directa los beneficios sustentables, sociales y económicos del Sistema Integral de Movilidad, el viernes 11 de septiembre comenzarán las mesas de socialización en las colonias donde se instalarán las 94 torres y los nueve nodos de transferencia de las cuatro líneas. El proyecto se desarrolla con base en más de 70 estudios técnicos y responde al crecimiento previsto del parque vehicular y de los viajes metropolitanos. El modelo integrará cuatro líneas de transporte por cable, la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), transporte convencional, ciclovías y una red de bicicletas públicas, con una sola modalidad de pago y herramientas tecnológicas que permitirán generar beneficios económicos cuando las personas combinen distintos medios durante un mismo recorrido.

El Sistema de Transporte por Cable tendrá una extensión de 14.58 kilómetros, el costo máximo será de 12 pesos, contará con gratuidad para niñas y niños de educación básica, personas adultas mayores y personas con discapacidad. El gasto anual estimado es de 105 millones de pesos; a partir del segundo año, el sistema será autosustentable con sus propios ingresos y la administración estatal prevé cubrir su costo antes de concluir el actual gobierno, con el propósito de no heredar deuda.

Como parte de los beneficios ambientales, el proyecto contempla un bosque urbano de más de 14 kilómetros, con la plantación de más de 10 mil árboles adultos, de entre tres y cuatro años de edad, para generar un nuevo pulmón verde para la capital poblana. De esta forma, la estrategia de movilidad también contribuirá a disminuir emisiones y favorecer traslados más eficientes, accesibles y sustentables.

El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con una transformación que coloque a las personas en el centro, reduzca tiempos y costos de traslado, disminuya emisiones y fortalezca el bienestar de las familias poblanas.

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JVR