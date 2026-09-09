Se registra balacera en zona escolar de Mazatlán, Sinaloa; descartan personas lesionadas

Balacera se registró en inmediaciones de la Secundaria Federal número 5, en la colonia Urias de Mazatlán.

Una serie de detonaciones de arma de fuego registrada este miércoles en un sector escolar en Mazatlán, Sinaloa, provocó que estudiantes y docentes corrieran en busca de refugio, sin reporte de personas lesionadas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se trató de un intercambio de disparos entre civiles armados que se desplazaban a bordo de motocicletas sobre la calle Ladrillera, en la colonia Urias.

En ese punto, se encuentra el Jardín de Niños “Federico Froebel”, una escuela primaria y la Escuela Secundaria General número 5 “Dr. Martiniano Carvajal”.

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Las autoridades estatales descartaron personas lesionadas por el tiroteo y aseguraron que la situación “se reporta bajo control”, tras el despliegue de corporaciones de seguridad que integran el Grupo Interinstitucional.

“Se hace un llamado a la población a mantener la calma , atender las indicaciones de las autoridades, esto con la finalidad de facilitar las labores de seguridad”, exhortó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La #SSPSinaloa informa que, este miércoles 9 de septiembre se registró un hecho de inseguridad en la colonia Urías, en #Mazatlán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego entre personas que se desplazaban a bordo de motocicletas. En las inmediaciones se encuentra un… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026

Un video difundido en redes sociales muestra a decenas de menores de edad en un árido terreno mientras apresuran el paso para resguardarse en las aulas de la escuela secundaria.

... y en Culiacán, noticia falsa deriva en hechos de violencia

En otras noticias, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, explicó que una noticia falsa sobre la detención de un “objetivo prioritario” derivó en una serie de actos de violencia registrados el pasado 8 de septiembre en distintos puntos de Culiacán.

De acuerdo con la prensa local, se reportaron daños a comercios, viviendas y en un hotel; además, se registraron detonaciones de arma de fuego, el robo de un vehículo y un automóvil incendiado.

“Se recibieron reportes en el C4 de que se estaban vandalizando algunos domicilios, algunos comercios y algunos vehículos”, recordó Téllez López ante medios de comunicación.

“Tenemos conocimiento que esto fue generado por una falsa noticia que estuvo circulando en los diferentes medios de comunicación, en las redes sociales, respecto a la captura de un objetivo prioritario para el gobierno federal, lo cual no había ocurrido y se desmintió”, aclaró el secretario de Seguridad del Estado.

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cehr