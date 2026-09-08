Agreden a agentes de la SSPC en Culiacán, Sinaloa; detienen a 4 y decomisan armas

Elementos de la SSPC fueron agredidos durante acciones de seguridad en Culiacán, Sinaloa.

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos mientras llevaban a cabo una operación en Culiacán, Sinaloa, hechos por los cuales fueron detenidas cuatro personas y se decomisaron armas y equipo.

Así lo informó el titular de la Secretaría, Omar García Harfuch, quien detalló que la agresión ocurrió sobre la carretera federal México 15, donde agentes fueron agredidos con arma de fuego mientras realizaban labores de seguridad.

Tras la operación, fueron decomisadas armas, equipo y el vehículo con reporte de robo y placas de Texas. ı Foto: SSPC

García Harfuch detalló que los elementos repelieron la agresión y resultaron ilesos, además de que lograron la detención de cuatro de los presuntos involucrados, quienes, además, están involucrados con el delito de robo de vehículo, presumiblemente el que inició la operación.

Además, fueron identificados como “generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores”.

“En Culiacán, Sinaloa, personal del [Servicio de Protección Federal] de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego. Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado”, escribió el titular de la SSPC.

Dos armas largas fueron decomisadas tras la operación. ı Foto: SSPC

Omar García Harfuch detalló que, además de la detención de los cuatro involucrados, fueron asegurados:

Dos armas de fuego largas

Un arma de fuego corta

30 cargadores

502 cartuchos

Cinco chalecos balísticos

Dos pecheras

Ponchallantas

Vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, con reporte de robo en ese país

En Culiacán, Sinaloa, personal del @SPF_SSPC de @SSPCMexico que realizaban labores de seguridad sobre la carretera federal México 15 fueron agredidos con armas de fuego.

Nuestros compañeros repelieron la agresión y detuvieron a cuatro personas. Ningún elemento resultó lesionado.… pic.twitter.com/d3eq0LoDKf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 8, 2026

Van más de 67 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto durante administración de Sheinbaum: SSPC

Al ataque contra agentes de la SSPC ocurrió el mismo día que el titular de la institución, Omar García Harfuch, informó que van más de 67 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto durante la presente administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, de octubre de 2024 a agosto de 2026.

García Harfuch detalló que, además, suman 34 mil 353 armas de fuego y 534 toneladas de droga aseguradas tras diversos operativos desplegados en el país.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. ı Foto: Captura de pantalla.

El titular de la SSPC remarcó que las acciones de seguridad han estado enfocadas contra líderes, operadores regionales, responsables financieros y células vinculadas con homicidio, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Como resultado de estas labores de seguridad, los homicidios dolosos han disminuido 53 por ciento desde el inicio de la administración federal, según se informó durante la Conferencia del Pueblo de este martes.

No obstante, García Harfuch aseguró que “esto no quiere decir que la tarea esté terminada”.

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