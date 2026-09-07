Harfuch promete detener a asesinos de agentes de SSPC

EL TITULAR de la SSPC, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa el pasado 4 de septiembre en Zacatecas.

EL GOBIERNO federal rindió homenaje este domingo a Emmanuel Santamaría Alvarado y Luis Manuel Castillo Melo, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que murieron el sábado durante una operación en Veracruz para localizar a personas privadas de la libertad. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, aseguró que el crimen no quedará impune y prometió llevar ante la justicia a los responsables.

Durante una ceremonia luctuosa de carácter privado, familiares, seres queridos y compañeros despidieron a los elementos. El acto incluyó un minuto de silencio, pase de lista y una salva de fusilería.

Ante los asistentes, García Harfuch explicó que ambos elementos se encontraban en territorio veracruzano como parte de una investigación destinada a rescatar a víctimas de secuestro.

1 agente resultó herida tras el ataque armado en el estado

También reconoció a los integrantes del equipo que continuaron con la misión después de la agresión en la que murieron sus compañeros. Frente a los deudos, garantizó además respaldo institucional permanente. “Queremos decirles a sus familias con todo el respeto y honestidad, no están solas, aquí tienen otra familia que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, expresó.

Sobre la investigación del ataque, el funcionario asumió el compromiso de localizar a quienes participaron. “La muerte de Emmanuel y Luis Manuel no quedará impune, esa es una promesa que hace toda la Secretaría. Encontraremos a los responsables, vamos a detenerlos y llevarlos ante la justicia, por sus familias, por sus compañeros y principalmente por nuestro país”.

García Harfuch llamó a los integrantes de la corporación a mantener el compromiso con las tareas de seguridad tras la pérdida de ambos agentes. “Tenemos la obligación de hacer más porque estamos vivos en nombre de los compañeros que entregaron la vida luchando contra el crimen y salvando a otros”, afirmó. “Gracias por su servicio, gracias por su valor, gracias por cumplir hasta el último momento”.