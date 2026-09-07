Logran localización

Y fue a través de un despliegue en el que participó una decena de instituciones federales y de la Ciudad de México, pero también agrupaciones sociales y académicas, que se logró la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar. La estudiante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social estaba desaparecida desde hace 10 días. Finalmente fue hallada y llevada a un hospital para su valoración médica. Fue la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, la que informó sobre la utilidad que representó en este caso la emisión de la alerta nacional de búsqueda inmediata, conocida como ANBI. “A partir del alertamiento del caso se activaron los mecanismos de coordinación para recabar información con familiares y personas cercanas, con la finalidad de coordinar acciones con diversas autoridades”, refirió la dependencia. En la búsqueda de Jenny, se ha informado, participaron también la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la fiscalía capitalina. Buena noticia.