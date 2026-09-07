Hospitales, a revisión

Y fue la Secretaría de Salud la que, tras presentarse múltiples casos de salmonelosis entre médicos adscritos al Hospital General, ordenó poner a revisión los servicios de alimentos contratados para hospitales por parte de las distintas instituciones públicas. Esto es IMSS, IMSS-Bienestar y Pemex. Fue el propio secretario David Kershenobich quien difundió un mensaje para dar cuenta de lo anterior y señalar que el objetivo es “identificar y atender oportunamente cualquier otro evento que pudiera representar un riesgo”. Antes se informó, por cierto, que 23 personas afectadas por la bacteria —que de acuerdo con investigaciones preliminares, pudo proceder del mismo comedor del nosocomio— siguen internadas. En días pasados se informó que se habían enfermado más de 135 doctores, lo cual daría cuenta de un mal manejo de las condiciones sanitarias en torno a la preparación de comida. Ayer mismo, nos comentan, se informó que, por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente para determinar si en el caso pudiera haber algún tipo de responsabilidad de algún funcionario público sobre todo de tipo administrativo. Ahí el dato.