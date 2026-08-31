¿Quién es Benicia Zuñiga, mamá de Fernando Lozada que es la novia de Alfredo Adame?

Alfredo Adame dio a conocer que se encuentra en una relación con la artista Benicia Zuñiga, quien es la madre de Fernando Lozada. La noticia sorprendió al público mexicano, quienes no se esperaban que el famoso encontrara el amor en la mamá de un influencer.

Aunque de momento no se sabe cómo comenzó el romance o cuánto tiempo llevan juntos, ambos aparecieron en un evento al que fue invitado el ex piloto y hasta se besaron frente a las cámaras, dejando ver que la relación va en serio.

Por su parto, el ex integrante de Acapulco Shore se tomó con humor la noticia y reaccionó con un breve comentario para Alfredo Adame: “Qué guapos. Si quieres que te diga papá ya sabes que con 1000 dólares al mes se logra viejón”, escribió.

¿Quién es Benicia Zuñiga?

Benicia Zúñiga Portilla es una mujer mexicana y madre del influencer Fernando Lozada, quien saltó a la fama por participar en el exitoso reality Acapulco Shore y en La Casa de los Famosos de Telemundo.

A través de sus redes sociaels, la mujer comparte principalmente publicaciones sobre la trayectoria de su hijo, reflexiones e imágenes de su día a día. No es ajena a las cámaras, pues ya en el pasado ha acompañado a su hijo a eventos.

Al ser conocida por los segudores de su hijo anteriormente, la mujer ya había sido halagada por su belleza en publicaciones del famoso, como una realizada por el Día de la Madre. “Feliz día a la mami más mami!! te amo Benicia”, le escribió a su mamá en 2019.

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