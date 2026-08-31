Final explicado de The Whisper Man, película de Netflix

Netflix estrenó su nueva película The Whisper Man (Susurran tu nombre), protagonizada por Robert de Niro. El thriller psicológico adapta la novela homónima del escritor Alex North y ha conquistado a la audiencia del servicio de streaming.

La película sigue la historia de la búsqueda de un niño desaparecido en un pueblo de Nueva Jersey, lo que revive la historia de un asesino en serie que fue detenido hace años, pero que de alguna manera vuelve a las calles para matar.

Adam Scott interpreta a Tom Kennedy, un novelista de crimen real cuyo hijo Jake es secuestrado. Ante esto, Tom busca a su padre del que está distanciado desde hace 25 años, el detective Pete Willis (interpretado por Robert de Niro).

Él había conseguido capturar al Hombre Susurrante original, aunque nunca conoció a su nieto. Por su parte, la detective Amanda Beck (Michelle Monaghan) lidera la investigación policial.

Final explicado de The Whisper Man

El climax llega cuando se descubre que Frank Jr, el hijo del Hombre Susurrante original, es el nuevo asesino que acecha las calles. En el desenlace, el villano deja fuera de combate a Amanda y huye con Jake.

Después, Pete y Tom lo rastrean hasta la propia casa de la familia, donde se desata una pelea. Aunque Pete libera a Jake del espacio bajo el suelo, Frank Jr. lo apuñala en el estómago, sacrificándose por su nieto en el único intercambio con él.

Al final, Tom persigue a Frank Jr. hasta una confrontación final en el ático, donde el asesino cae a través de una sección del suelo en mal estado que Tom había notado antes.

✍🏻 CRÍTICA “THE WHISPER MAN”Netflix (sin spoilers) 🚔🩸🔪😱



Si dejas la puerta entreabierta, pronto oirás los susurros. Esa es la promesa. Lo que entrega es otra cosa.



📺 Un thriller de asesino en serie con Robert De Niro, Adam Scott y Michelle Monaghan, adaptado de la novela… pic.twitter.com/9YWR9ZvSPh — FlashBack Cine (@FlashBack__Cine) August 30, 2026

De este modo, el nuevo Hombre Susurrante queda detenido y es enviado a prisión, donde su propio padre lo estrangula en su celda, al sentir un gran deseo de vengarse de su familia que lo traicionó.

La película cierra con Tom y Jake reunidos, instalados en la casa de Pete. En la escena final, Tom revisa fotografías de su esposa fallecida y encuentra una imagen de ella de niña, con un suéter azul, luciendo exactamente como la amiga imaginari que Jake decía tener.

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