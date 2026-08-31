The Whisper Man: ¿Cuál es la aterradora historia real detrás de la película?

The Whisper Man es la nueva película de Netflix que promete helar la sangre entre la audiencia del famoso servicio de streaming, al ofrecer una historia aterradora rodeada por un enorme misterio.

¿De qué trata The Whisper Man o Susurran tu nombre?

La sinopsis oficial de The Whisper Man describe: “Tras el secuestro de su hijo de ocho años, un escritor de novelas policiales viudo recurre a su padre ―un exdetective de quien estaba distanciado― para que lo ayude".

“Pronto, se revela una conexión con un caso ocurrido muchos años atrás, que involucra a un asesino serial. Basada en la novela de Alex North, que ha sido un éxito de ventas según elNew York Times”.

La aterradora historia real detrás de The Whisper Man

La película The Whisper Man no está basada en un hecho real; es decir, no hay un asesino serial o caso de crímenes reales relacionado con la trama. En ese sentido, se trata de la adaptación de una ficción escrita por Alex North.

Sin embargo, sí hubo inspiración en la vida real del autor hasta cierto grado. Alex se mudió a una nueva casa con su familia, que incluía a su primer hijo de 4 años de edad para ese entonces.

“Yo estaba en la cocina y lo oí tocar en la sala de estar. Asomé la cabeza para preguntarle qué hacía y me dijo ‘oh, solo estoy jugando con el niño en el piso’, lo cual me dio un escalofrío dado que nos acababamos de mudar a esta csa y no quería renovarla”, contó.

Sin embargo, aseguró que el episodio también encendió una idea en su cabeza de escritor. “Si eso me da escalofríos, quizás a otras personas también”, agregó.

De este modo, se buscaba explorar una historia de padres de hijos con un niño que tenía amigos imaginarios, pero que en realidad podrían o no ser más reales de lo que pensaban.

La película de Netflix cuenta con las actuaciones de Robert De Niro, Michelle Monaghan, Michael Keaton y Adam Scott.

Michael Keaton delivering 1 minute and 40 seconds of iconic screen time in The Whisper Man. pic.twitter.com/01BvxKaFwP — Netflix (@netflix) August 30, 2026

¿Quieres saber más?

¿Dónde está actualmente Alejandra Marín Mendoza, que inspiró Un Hijo Propio de Netflix?

¿Dónde se grabó la película ‘La Captura’ de Netflix? FOTOS

Olivia Rodrigo reúne 20 mdd en festival Daisy Chain Fields para apoyar a mujeres y niñas

Esta es la historia real detrás de ‘Las Catadoras de Hitler’