¿Quién es Mica Miller, la esposa del pastor John-Paul Miller?

La muerte de la esposa del pastor, conocida en inglés como Death of the Pastor’s Wife, dse ha convertido en una de las series documentales más vistas de la plataforma de Netflix, que explora una historia inquietante tras la muerte de Mica Miller.

En la producción dividida en tres partes, conocemos a una joven que enfrentó momentos inquietantes durante su matrimonio con el pastor estadounidense John-Paul Miller, con quien pasó de vivir una fe ciega hacia él y la iglesia, a exhibir violencia y abuso hasta su misteriosa muerte.

¿Quién es Mica Miller?

Mica Miller fue una mujer estadounidense nacida el 7 de marzo de 1994 en Kansas, Estados Unidos, quien desde joven mostró una gran devoción por Dios y la religión cristiana protestante.

En ese sentido, se integró a la iglesia Solid Rock Church cuando su familia se mudó y llegó a ser directora del coro e involucrarse de lleno en las actividades musicales y creativas del templo.

Fue ahí donde conoció al pastor John-Paul Miller, el religioso principal de la congregación que era además 15 años mayor que la cantante. Sin embargo, la unión comenzó a reflejar situaciones peligrosas para la joven.

De acuerdo con las investigaciones, el entorno de esta iglesia y la figura de autoridad de su esposo se vincularon a una dinámica de control. Finalmente, Mica decidió exponer el abuso que sufría, incluso poniendo una orden de alejamiento contra John-Paul mientras se procesaba el divorcio.

En abril de 2024, la mujer fue encontrada sin vida con una herida de bala tras un reporte de emergencia que ella misma realizó antes de los hechos.

🇺🇸 🚨 HORROR EN NETFLIX: Ella se quitó la vida, pero todas las pruebas apuntan a su esposo el pastor.



El documental más visto de la plataforma, Death of the Pastor's Wife, reabrió la trágica muerte de Mica Miller (30 años), ocurrida en abril de 2024. Aunque la investigación… pic.twitter.com/qSDZevjlsW — MACHI 👑 (@arroba_machi) August 29, 2026

El caso ha sido catalogado oficialmente como un suicidio y en redes sociales, circula incluso el video en el que la joven compra un arma minutos antes de perder la vida.

Aunque el esposo de Mica no enfrenta cargos relacionados con la muerte, sí fue imputado en diciembre de 2025 por un gran jurado federal debido a delitos de ciberacoso y falsedad de declaraciones a autoridades del FBI.

Su juicio está programado para octubre del 2026 y sin duda alguna, la popularidad del documental de Netflix estrenado solo a un par de meses del juicio busca exponer una narrativa que podría estar siendo ignorada por muchos.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Patrick Clancy, el ex esposo de Lindsay Clancy?

¿Quién era y de qué murió el actor surcoreano Lee Yong-joo?

The Whisper Man: ¿Cuál es la aterradora historia real detrás de la película?

¿Quién es Gerardo Villarreal ‘Él Muñeco’, capo que pasó de criminal a pastor?