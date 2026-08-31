¿Qué pasa en el video viral de Daniel Lechuga de ‘Hootie Frutti’?

Las redes sociales han estallado tras hacerse viral un video íntimo del creador de contenido Daniel Lechuga que originalmente formaba parte de su contenido en OnlyFans, pero ahora da de qué hablar en redes sociales.

Y es que el video donde el joven baila semi desnudo al ritmo de la canción Hootie Frutti de KATSEYE, ya circula a través de plataformas como X (antes Twitter) y Telegram.

Daniel Lechuga ya había comentado en sus redes sociales tradicionales lo mucho que le gustaba la canción de KATSEYE, aunque nadie esperaba ver un video íntimo de él con el tema musical.

El video fue habría sido publicado originalmente por el propio creador dentro de su perfil privado de OnlyFans como parte de su catálogo para suscriptores de pago.

La rápida propagación generó miles de interacciones y conversación de quienes no conocían esta faceta del creador de contenido, Asimismo, en sus otras redes sociales como TikTok o instagram surgieron comentarios al respecto y hasta críticas.

Cabe mencionar que este contenido forma parte de la plataforma de paga del creador de contenido y que la filtración o comercialización del mismo por parte de terceros puede ser perseguida legalmente a través de la Ley Olimpia, por lo que es recomendable no reproducirlo ni hacer nada con el clip.

¿Daniel Lechuga tiene OnlyFans?

El creador de contenido ha admitido en el pasado que abrió una cuenta de OnlyFans cuando atravesaba un momento complicado en su vida, con la enfermedad de su padre y su fallecimiento por cáncer, al mismo tiempo que logró crecer en redes sociales.

Su perfil de contenido íntimo en dicho sitio web es @nield o Daniel VIP. Asimismo, mantiene contacto con sus suscriptores en la plataforma de Telegram, donde publica otro contenido exclusivo.

En su presentación de la plataforma azul, el influencer declara: “La mayoría me conoce como Daniel Lechuga. Les presento contenido EXCLUSIVO mío que no puedo subir a otras redes sociales…. Disfrútenlo mucho y no teman en mandarme un mensaje y decirme que quieren ver de mí“.

La verdad del porqué Daniel Lechuga abrió su Only fans, pasaba por momentos difíciles aquí les dejo el link de la entrevista: https://t.co/fyS9pYEeTO pic.twitter.com/2SXgkSZHFP — Chris Ferr (@chrisferreer) March 21, 2026

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