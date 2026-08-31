No cabe duda que para miles de Internautas, la mejor parte de la participación de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026 es su editor, quien constantemente comparte videos amenos y divertidos en las redes sociales del famoso.

El hombre se hace llamar en redes sociales “El Editor” y ha conquistado al público con sus edits publicados en plataformas digitales desde que comenzó el reality show, pues su humor ha hecho destacar al actor que apoya.

Y es que el Instagram del actor pasó de 533 mil a 692 mil seguidores en cinco semanas de competencia, mientras que en TikTok pasó de 218.3 mil a 676 mil seguidores.

¿Quién es el editor de Ernesto Laguardia?

Finalmente, se ha revelado que una de las personas que trabajan como editores de Ernesto Laguardia es su mánager Sergio Scarpett, director de la agencia Makeit Prensa, aunque no realiza la labor solo.

Esto se relevó en la quinta pre gala de eliminación, donde Margaleff le preguntó a Sergio si era el mánager del actor y él replicó que sí. Después, Wendy replicó “¿tu eres el que le mueve a las redes sociales? Ay, qué bien lo haces", lo felicitó. “Somos todo el equipo los que lo hacemos”, admitió él.

En redes sociales, los fans del programa no dejaron pasar el momento y reconocieron el trabajo del manager y su equipo, al señalar que son los mejores de la temporada.

Algunos comentarios fueron:

“Da más contenido su equipo que el mismo Ernesto”.

“Amamos al editor de Ernesto, el mejor del mundo”.

“Aplausos para el editor de Ernesto, excelente trabajo”.

“Bravo, de todas las temporadas el equipo de Tío Ernie ha dado 100/100″.

“Sabía que era más de uno”.

“Lo hacen muy bien”.

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