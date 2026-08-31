La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 31 de agosto?

Este lunes 31 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026 llega una vez más la prueba de líder, después de la salida de Luis Chaparro este domingo por decisión del público y fuertes declaraciones entre los participantes.

Después de la salida del creador de contenido, quedaron marcadas más las tensiones entre personalidades como Mariana Ochoa y Gema Garoa, pues la actriz incluso criticó fuertemente la vestimenta de la cantante, tachándolo de “naco y horrible”.

¿Quién ganó la prueba de líder este 31 de agosto en La Casa de los Famosos México?

Masad Altamimi se convirtió nuevamente en el líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2026, obteniendo el título por segunda vez consecutiva en la competencia.

En esta ocasión, la prueba por el liderazgo consistía en un juego de destreza física y mental, en el que los participantes tendrían que cruzar plataformas inestables con orificios mientras sostuvieran cubos de leche con unas pinzas.

De este modo, los participantes tendrían que tomar el cubo con las pinzas, caminar entre los huecos de la plataforma y después agrupar los cubos de manera vertical manteniendo el equilibrio en todo momento sin derribar la torre.

Después de las pruebas iniciales, Brianda Deyanara y Karina Torre fueron las finalistas femeninas, mientras que entre los hombres, los que se enfrentaron en las semifinales fueron Ernesto Laguardia, Memo Shutz y Masad Altamimi.

Los finalistas de la prueba de líder de esta semana fueron Brianda Deyanara y Masad Altamimi.

Beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante que obtiene el liderazgo de la semana en el reality show también adquiere una serie de beneficios que lo pueden ayudar a permanecer en el proyecto durante más tiempo.

Los beneficios son:

Inmunidad: El líder no puede ser nominado esa semana, por lo que se asegura un lugar por más tiempo en el reality show.

Habitación de líder: El habitante sube a descansar en una habitación exclusiva con grandes comodidades y lujos. Debe ser acompañado por otro participante que puede elegir él o en otros casos es sorteado o elegido por el público.

Salvación: El líder es quien obtiene el beneficio inicial de la salvación para elegir al habitante que sacará de la placa de nominados esa misma semana. Deberá defender este derecho el viernes en el robo de la salvación.

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