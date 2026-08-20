La presencia de Ernesto Laguardia en La Casa de los Famosos México 2026 ha sido una de las grandes sorpresas del programa, pues nunca imaginaron que su contenido sería uno de los más virales en redes sociales.

Sin embargo, otro detalle también llama la atención, pues el público ha notado que el actor de Quinceañera utiliza un zapato ortopédico. Descubre qué le pasó al también conductor dentro del reality, que derivó en una lesión.

¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia en el pie? | VIDEO

Ernesto Laguardia sufrió una dolorosa herida en La Casa de los Famosos México. El incidente ocurrió el 31 de julio de 2026, cuando los habitantes de la casa detectaron que el actor presentaba sangrado en uno de los dedos del pie.

De inmediato, Luis Chaparro y Aldo Rendón solicitaron la intervención médica de “La Jefa”. Aunque en redes sociales circularon rumores sobre una posible fractura, la información disponible apunta a que se trató de una lesión menor, posiblemente el desprendimiento accidental de una uña.

Ernesto se lastimó una uña y Memo le dice que hay que cuidarlo porque es patrimonio cultural de la casa jaja #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/p8kCO9FP75 — annyz (@annyz7585) July 31, 2026

Mariana Ochoa comentó en su momento que el dedo del actor “lo trae negro” y sugirió que podría tratarse de una fisura.

Pese a que aún usa el zapato ortopédico, Ernesto Laguardia continúa haciendo sus deberes en La Casa de los Famosos México 2026. Incluso hace unos días participó en una actividad acuática, donde, pese a casi ahogarse, lo dio todo al competir contra Cynthia Klitbo.

Ernesto será operado de la rodilla al salir de LCDLF

Más allá del problema en el pie, Ernesto Laguardia enfrenta una lesión más seria en la rodilla, derivada de un accidente en motocicleta ocurrido antes de ingresar al programa.

El actor relató que una conductora impactó su vehículo en un semáforo, provocando daños que requieren cirugía. Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de la operación, se sabe que al concluir su participación en La Casa de los Famosos México 2026, Ernesto Laguardia será sometido a una intervención para atender esta lesión.

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