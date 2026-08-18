Fans de Mariana Ochoa acusan a Ese Pérez de simular que la golpeaba

Los seguidores de Mariana Ochoa estallaron en redes sociales al señalar al comediante Ese Pérez por supuestamente haber simulado que golpeaba a la cantante durante una conversación con otros participantes de La Casa de los Famosos México 2026.

Desde su regreso al reality show, la ex integrante de OV7 ha sido señalada tanto por el público que considera que su reingreso fue un error, hasta por parte de otros integrantes del programa como Aldo Rendón.

Me pegó y no me lo esperaba, pero entiendo y respeto sus razones. ❤️‍🩹 Ahora toca sacudirme este golpe, seguir disfrutando y confiar en mi gente que está afuera! 💃🏼✨#marianaochoa #lacasadelosfamososmx #lcdlf #lacasadelosfamosos #ochoanoseva pic.twitter.com/iThHpIIVfv — MARIANA OCHOA (@soymarianaochoa) August 18, 2026

Acusan a Ese Pérez de simular que golpeaba a Mariana Ochoa

Fue este lunes 18 de agosto que el club de fans de Mariana Ochoa se pronunció con un comunicado en el que señalaron a Ese Pérez de hacer ademanes en los que simulaba golpear a la artista mexicana.

“Como #TeamMarianaOchoa creemos firmemente que el respeto debe ser parejo”, inicia el texto que menciona la polémica entre Ese Pérez y Luis Chaparro sobre una broma hacia la madre del amigo de Eduin Cazm.

En ese sentido, destacaron: “Ayer, Ese Pérez dejó claro que para él el respeto hacia su mamá es un límite que no debe cruzarse, y defendió con firmeza que no se le falte al respeto”, recordaron.

“Hoy, sin embargo, ante una conversación relacionada con Mariana Ochoa, realizó ademanes simulando golpearla, a pesar de que Mariana siempre se ha mostrado cordial con él y nunca le ha faltado al respeto”, se lee en el comunicado.

Hoy Ese Pérez hizo ademanes como si fuera a golpear a Mariana Ochoa. ¿Esa sí es una broma válida pero no la que Luis le hizo a él?



Ese Pérez es un cúmulo de incongruencias y es el achichincle de Aldo Rendón, quien detesta a Mariana, y por ello la trata mal.… pic.twitter.com/IruFQeaQ6z — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 17, 2026

“No estamos diciendo que un gesto determine quién es una persona. Pero sí creemos que los valores que exigimos para nuestros seres queridos también debemos aplicarlos cuando se trata de los demás. El respeto no puede ser selectivo”, precisaron.

Cabe destacar que esto no ha sido mencionado ni por la propia cantante o por el mismo programa que algo así haya pasado y en redes sociales no existe ningún video que verifique las acusaciones.

Esto ha generado todo tipo de especulaciones en redes sociales, mientras que otros buscan esclarecer la información y saber si es verdad que Ese Pérez simuló golpear a Mariana Ochoa.

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