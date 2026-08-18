Indagan muerte de niña de dos años con golpes

OPERATIVO en el domicilio de la mamá y de su pareja, quienes ayer se encontraban ausentes y eran buscados.

LA FISCALÍA de Nuevo León investiga la muerte de una niña de dos años y ocho meses que se encontraba recibiendo atención médica en un hospital de Monterrey, donde fue ingresada tras presentar lesiones en todo el cuerpo, presuntamente provocadas por golpes.

Diversos reportes locales mencionaron que, luego de dejarla en el nosocomio el sábado, envuelta en una cobija, la madre de la menor y el padrastro se retiraron del lugar sin avisar, lo que despertó sospechas en las autoridades.

22 años tiene la madre de la pequeña

Se dio a conocer que los investigadores del caso efectuaron un cateo en el domicilio de la familia, para determinar las causas de las heridas de la menor y su posterior fallecimiento.

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Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha informado sobre personas detenidas por este caso. Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar el origen de las lesiones que presentaba la pequeña, ya que hasta el momento no se sabe cómo fueron provocadas.

Vecinos del sector señalaron a medios de comunicación que la madre de la menor y el padrastro estaban bajo los efectos de alguna sustancia estimulante.

Datos sin confirmar indican que la pareja de la madre de la menor es originaria de Veracruz; sin embargo, esta información no ha sido suscrita por la fiscalía.

Este caso ocurre apenas una semana después de que colectivos feministas y familiares marcharon en el centro de Monterrey para pedir justicia por Pamela Yahaira, víctima de feminicidio, quien fue rociada con gasolina y quemada viva.

Araceli Galván, madre de la víctima, destacó que pese a haber realizado su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, han pasado los días y la institución no le ha dado a conocer avances del caso.

El contingente partió de la Explanada de los Héroes, frente a Palacio de Gobierno, en donde recorrieron parte del Centro Histórico de Monterrey para volver al mismo punto y hacer su manifiesto.