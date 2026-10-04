Tatiana Clouthier lanza movimiento ‘Todos con Conciencia’ tras quedar fuera de coordinación de la 4T en NL

La exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier anunció una nueva agrupación ciudadana luego de que Morena designara a Clara Luz Flores como coordinadora estatal rumbo a las elecciones de 2027; aseguró que su objetivo no será buscar cargos, sino transformar Nuevo León.

Tatiana Clouthier anunció la creación de ‘Todos con Conciencia’, un nuevo movimiento ciudadano en Nuevo León, luego de quedar fuera de la definición de Morena para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

El anuncio ocurrió después de que el partido designara a Clara Luz Flores como coordinadora estatal.

A través de sus redes sociales, la exfuncionaria explicó que, tras escuchar las opiniones de su equipo, llegaron a la conclusión de que no buscarían cargos públicos, sino trabajar desde la ciudadanía para impulsar una transformación en Nuevo León.

¿Qué dijo Tatiana Clouthier sobre ‘Todos con Conciencia’?

Clouthier señaló que el grupo decidió iniciar este nuevo movimiento con la intención de involucrar a la ciudadanía en las decisiones y problemas del estado.

“Concluimos que no vamos por cargos sino por transformar a Nuevo León”, escribió la exsecretaria de Economía, quien también afirmó que “Nuevo León no merece ser entregado” y llamó a impulsar una “revolución de las conciencias”.

La creación de la agrupación se dio después de una reunión privada con al menos 80 integrantes de su equipo. De acuerdo con declaraciones posteriores de Clouthier, existe inconformidad entre quienes participaron en el proceso interno de Morena por la decisión de colocar a Clara Luz Flores al frente de la coordinación estatal.

Clouthier incluso afirmó que el partido “se equivocó” al tomar esa decisión y sostuvo que quienes integran su equipo se sienten traicionados, al considerar que la persona designada no representa los valores por los que fueron convocados a participar en el proceso.

🔴“Nuevo León no merece ser entregado”: Tatiana Clouthier anuncia un nuevo movimiento en Nuevo León tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de Morena rumbo a las elecciones de 2027.



La exsecretaria de Economía presentó #TodosConConciencia y aseguró que… pic.twitter.com/BeLbPVJtNc — Azucena Uresti (@azucenau) October 4, 2026

Pese a sus cuestionamientos por la decisión de Morena en Nuevo León, la exfuncionaria dejó claro que mantiene su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación.

En el mensaje con el que anunció ‘Todos con Conciencia’, Clouthier reconoció los avances que, desde su perspectiva, ha tenido la 4T y reiteró su apoyo a la presidenta.

Por ello, el nuevo movimiento se plantea como una vía de participación ciudadana en Nuevo León y no como un anuncio de ruptura con la Cuarta Transformación.

El movimiento buscará ahora definir su organización y las acciones que realizará en el estado, con el planteamiento de impulsar la participación ciudadana más allá de la búsqueda de cargos públicos.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL