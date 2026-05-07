Tatiana Clouthier renunció al Instituto de Mexicanos en el Exterior: Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves que Tatiana Clouthier renunció a Instituto de Mexicanos en el Exterior, porque quiere “ir a trabajar a Nuevo León”.

“Ya me había enviado su renuncia. Ella deja el cargo del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Hizo un extraordinario trabajo, de mucha vinculación sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, también con mexicanos en otros países del mundo. Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de este jueves en Palacio Nacional.

Tatiana Clouthier acudió la tarde de este martes a Palacio Nacional, agregó hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La visita de Tatiana Clouthier a las oficinas donde despacha Claudia Sheinbaum se registró un día después de que la Presidenta pidió a los integrantes de su Gabinete y equipos cercanos separarse de su cargo de inmediato, si buscan contender en la elección de 2027.

Este jueves, Claudia Sheinbaum recordó que desde hace días pidió a los miembros de su gobierno que si tienen interés de contender por un cargo en las próximas elecciones, entonces deberán dejar su actual puesto público.

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FGR