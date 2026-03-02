‘Habremos de levantar la mano’: Tatiana Clouthier se destapa para buscar la gubernatura de Nuevo León

Clouthier dijo ante comisión del Senado que en la reforma a la Ley Eléctrica se debe buscar un balance entre el fortalecimiento del sector y las obligaciones internacionales.

La titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Tatiana Clouthier, reveló sus intenciones de participar en las elecciones de 2027, como candidata a la gubernatura de Nuevo León.

La funcionaria indicó que cuando las convocatorias salgan a la luz, ella va a “levantar la mano” para ser parte de los aspirantes. Por ahora, dijo, aseguró que mantiene su responsabilidad al frente del IME.

“Ahorita tengo el compromiso propiamente aquí en el en el instituto, sin embargo, en el momento que se abran las convocatorias, habremos de levantar la mano", aseguró la funcionaria.

Hasta el momento, solo se informó que Tatiana Clouthier podría competir por la gubernatura de Nuevo León por el partido Morena, instituto político que alista las reglas para los comicios del 2027.

Entre las reglas que el partido guinda debe definir se encuentran la paridad y el método de selección de perfiles para las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

“No sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”, señaló Tatiana Clouthier en una entrevista difundida por el propio partido.

Morena fijó el sábado 7 de marzo como la fecha límite para delinear las reglas que sus aspirantes deben seguir para ser coordinador de defensa de la 4T, que posteriormente se convertirán en los candidatos a las gubernaturas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR