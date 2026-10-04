Cabildo de Suchiapa, Chiapas, propone a Daniela Guadalupe Flores como presidenta municipal

Al centro, Daniela Guadalupe Flores; a la izquierda, Marcela Castillo, diputada presidenta del Congreso de Chiapas; a la derecha, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

El cabildo de Suchiapa, Chiapas, propuso a Daniela Guadalupe Flores como presidenta municipal, tras la detención el sábado de Jorge Lara, quien ocupaba el cargo, acusado de corrupción y asociación delictuosa.

A través de un mensaje en video publicado en redes sociales, Marcela Castillo, diputada presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, informó que se reunió con el cabildo de Suchiapa para proponer a un presidente interino ante la ausencia de Lara Cordero.

Así, la diputada destacó que, por unanimidad, se acordó proponer a Daniela Guadalupe Flores Chanona para ocupar de manera interina la titularidad del Ayuntamiento.

Nos reunimos con el Cabildo de Suchiapa, que propuso a la regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal interina tras la ausencia de Jorge Lorenzo Lara Cordero.

​El asunto se turnará al Pleno el próximo martes para su análisis y, en su caso, aprobación. pic.twitter.com/XLsn3VDYVx — Marcela Castillo (@Marce_Castilloa) October 3, 2026

Actualmente, Flores Chanona ocupa el cargo de Cuarta Regidora Propietaria.

La propuesta será enviada al Congreso de Chiapas el martes para su análisis y, en su caso, aprobación.

“En la reunión, coincidieron en la importancia de garantizar la paz y la gobernabilidad en el municipio, con la finalidad de que sus habitantes gocen de bienestar y la representatividad política y administrativa”, se lee en un comunicado del Congreso de Chiapas.

“La Sexagésima Novena Legislatura refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera inmediata por el bienestar, la paz y la gobernabilidad de Chiapas”, concluye el Congreso estatal.

La actual administración del Ayuntamiento de Chiapas se mantendrá hasta 2027, por lo que se prevé que Daniela Guadalupe Flores ocupe el cargo por el año restante, hasta que se celebren nuevas elecciones municipales.

Presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, fue detenido junto a otros 20 en Operación Enjambre

Ayer, el Gabinete federal de Seguridad informó que, junto con fuerzas estatales, llevó a cabo un operativo en Suchiapa, Chiapas, cuyo resultado fue la detención de 21 personas, entre ellas el presidente municipal Jorge Lara, el expresidente municipal, Alexis Nucamendi, así como policías y mandos policiales.

A los detenidos se les acusa de “delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa”, se lee en una publicación del Gabinete federal de Seguridad en la red social X.

En el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y… pic.twitter.com/aXuDz1ygZA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 3, 2026

A propósito, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, aseguró que las investigaciones por este caso “siguen su curso con responsabilidad”, y que pronto autoridades federales y estatales darán más información sobre el avance de las mismas.

La detención de Lara y Nucamendi ocurre tan solo unas semanas después de la captura de Miguel Sánchez, presidente municipal de Juchitán, Oaxaca.

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