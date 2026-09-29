Juchitán es sólo el inicio, advierte gobierno estatal

Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre de 2026.

TRAS ADVERTIR que en Oaxaca no hay pacto con la delincuencia ni protección para nadie, el gobierno estatal anunció la reconstrucción de Juchitán y advirtió que la intervención en ese municipio sólo es el inicio de nuevas investigaciones y acciones en el estado, ante la presunción de que “muchos actores podrían estar involucrados en células delictivas”.

Luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, el gobernador Salomón Jara anticipó que esto “sólo es el inicio” de nuevas indagatorias y acciones en otras regiones del estado.

En conferencia de prensa, agregó que “cualquier persona dedicada a delinquir o utilizar cualquier posición de poder para proteger actividades criminales se enfrentará a todo el peso de la ley”, ya que en Oaxaca “no hay pacto con la delincuencia ni protección para nadie”.

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Jara Cruz aseguró que las acciones de seguridad continuarán en Juchitán, el Istmo y otras regiones de Oaxaca. “Vamos a reconstruir Juchitán”, sostuvo el mandatario.

También puso énfasis en la reconstrucción de la Policía Municipal de Juchitán, durante su visita a este municipio.

“Quiero plantearles que reconstruyamos una nueva Policía Municipal en Juchitán. No podemos tener esa Policía, ya no hay confianza de la población con ésta”, dijo el mandatario.

De igual forma, el secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, Jesús Romero, mencionó que otros actores políticos podrían estar involucrados con células delictivas o actuaciones fuera de la ley.

Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: X, @OHarfuch

“El conocimiento de posibles delitos acreditados se manifiestan en la mesa de seguridad, que a lo largo del año fue generando información de análisis y de inteligencia para determinar la comisión de posibles delitos, no sólo del presidente municipal de Juchitán, sino de muchos actores que podrían estar involucrados en células delictivas”, dijo.

Al tomar la palabra en la conferencia, el comisionado municipal temporal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, afirmó que asume el cargo como un deber y un compromiso con su ciudad y no sólo como un nombramiento.

Anunció la reorganización de la Policía Municipal para darle énfasis a la proximidad social en colonias, secciones y agencias municipales, al reconocer que la corporación ha perdido paulatinamente la cercanía y confianza de la población de la localidad.