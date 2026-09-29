Entra Federación ante crisis por asesinatos de estudiantes en Morelos

La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a ponerse en contacto tanto con la gobernadora Margarita González Saravia y con la rectora Viridiana León, para reforzar la seguridad en el estado, luego de que el fin de semana pasado otros dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados.

En su conferencia en Palacio Nacional, indicó ayer que su Gobierno intervino ante el doble homicidio de adolescentes universitarios en Cuernavaca y confirmó refuerzos de seguridad en distintas zonas de la entidad, con mayor presencia en la capital y en Cuautla.

El Dato: LOS MENORES de edad asesinados eran alumnos de tercer y quinto semestres de preparatoria. En el ataque del que fueron víctimas, otro joven resultó herido.

A partir de esos acercamientos, el Ejecutivo federal buscará identificar qué ocurre alrededor de la comunidad universitaria y qué acciones pueden aplicarse para proteger a sus integrantes.

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Durante la noche del 26 de septiembre en la colonia Chulavista de Cuernavaca, dos alumnos de la Preparatoria 2 de la UAEM fueron asesinados a balazos y otro adolescente resultó herido.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, los jóvenes se encontraban reunidos después de asistir a una fiesta cuando fueron atacados. La Fiscalía de Morelos informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación y hasta el momento no había dado a conocer el móvil ni reportado detenciones relacionadas con el doble asesinato.

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LA DESPEDIDA. Ayer, la comunidad de la Preparatoria 2 se reunió en las instalaciones del plantel para despedir a las víctimas y manifestar su indignación y exigencia de más seguridad ante el incremento de agresiones contra jóvenes.

Durante el homenaje póstumo, la hermana de uno de los asesinados recordó que era “un niño alegre, divertido y muy extrovertido, amigo de todos y un niño que no tenía miedo de nada y quien tenía mucha ganas de vivir”.

“Tenía muchas ganas de vivir, muchos sueños y lo voy a recordar así como el niño alegre y aventado, lleno de energía. Lamentablemente, mi hermano estaba en el lugar no adecuado”, dijo.

De igual manera, pidió a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes y que el caso no quede impune, así como en otros casos de jóvenes asesinadas en Morelos.

El padre del adolescente aseguró que su hijo era deportista desde los nueve años y no ofendía a nadie y tampoco tenía “tema con nadie”.

“La exigencia es que no quede impune el hecho, como se han quedado muchos casos. Eran dos jóvenes de 17 años que les truncaron su futuro, sus sueños, sus carreras, y todo por sentirse aquéllos más que nosotros”, expresó.

BUSCAN SOLUCIÓN. En su conferencia, la mandataria federal señaló que pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, establecer contacto con Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, así como con Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM, y con alumnos de la institución, para conocer la situación y definir medidas de prevención.

Sheinbaum Pardo confirmó que existen refuerzos en distintas zonas de Morelos y destacó el despliegue en Cuautla.

Mencionó que, aunque los homicidios dolosos han disminuido en Cuernavaca, otros delitos como el robo se han incrementado, por lo que pidió que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, mantenga contacto con la gobernadora de Morelos para apoyar en la seguridad.

No obstante, luego de que se dio a conocer la instrucción federal, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, dijo que “no necesito que el secretario García Harfuch me llame para hacer mi trabajo”.

“Esperaré a que me busque, pero no necesito que el secretario García Harfuch me llame para hacer mi trabajo, por eso empecé hoy antes de que la Presidenta hiciera ese llamado”, dijo.

Urióstegui Salgado reconoció que la estrategia de seguridad implementada en el municipio no ha funcionado del todo y por ello pidió a los elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) que “pongan más de su parte y se generen las condiciones de seguridad que la ciudadanía requiere”.

“No, no ha funcionado del todo (la estrategia de seguridad); ha mejorado en una parte, pero seguimos debiéndole a la sociedad. La vigilancia que hacen nuestros policías es cada vez menos notoria y eso lo aprovechan los delincuentes”, reclamó el munícipe.

¿REVICTIMIZACIÓN? Al respecto, el fiscal general del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, manifestó que la institución coordinará la investigación del asesinato de los jóvenes estudiantes y trabajará en coordinación con las autoridades federales.

“Estamos atentos a lo que la Presidenta instruyó a la secretaria de Gobernación y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; la colaboración por parte de la fiscalía es absoluta en éste y otros casos que se manejan de esta relevancia”, mencionó el funcionario.

Luego de que se mencionara en redes sociales una posible participación de los jóvenes asesinados en hechos delictivos, el fiscal dijo que no se busca criminalizar a las víctimas, pero se agotarán todas las líneas de investigación de manera oportuna y profesional.

PRIMAVERA NO TAN ETERNA ı Foto: Especial