Indagan en Oaxaca a 6 ayuntamientos más

El fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dio a conocer que hay averiguaciones contra autoridades de seis municipios de varias regiones del estado, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, dijo que, junto a las investigaciones contra las autoridades municipales, también se investigan sus mandos policiales y a los elementos de seguridad.

“Tenemos que acreditar las carpetas en términos técnicos y científicos. Hasta que la información está confirmada, se solicitan las órdenes, y si el juez determina que es válida, seria y objetiva, se puede intervenir de manera directa”, puntualizó el funcionario.

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El Dato: LAS INVESTIGACIONES vinculan a la célula de Los Cromos con actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación de armas.

Subrayó que, tras 11 meses de trabajo de inteligencia, investigación criminal y coordinación interinstitucional en el Istmo de Tehuantepec, se ha detenido a más de 250 personas bajo la Operación Sable, entre ellas al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, así como diversos integrantes de la estructura delictiva conocida como Los Cromos.

El fiscal explicó que el Istmo de Tehuantepec ha sido una de las regiones con mayor incidencia delictiva en Oaxaca, con 957 homicidios dolosos registrados durante los últimos cuatro años, de los cuales se estima que aproximadamente 70 por ciento está relacionado con el grupo delictivo Los Cromos.

Expuso que, como resultado de Sable, se ha logrado la detención de presuntos operadores financieros, familiares y personas de confianza relacionadas con el líder de dicha organización delincuencial, identificado como Comandante Cromo.

Confirmó también que las investigaciones relacionadas con las recientes detenciones en Juchitán continúan abiertas, debido a que la información obtenida ha permitido identificar nuevas líneas de investigación que podrían derivar en otras acciones ministeriales.

“La carpeta sigue abierta. De las detenciones surge nueva información, se generan nuevas líneas, y eso puede dar origen a nuevas detenciones”, explicó.

De acuerdo con las investigaciones, Los Cromos surgió como un grupo delictivo local que posteriormente estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del que opera como brazo criminal en municipios como Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

Respecto a la situación jurídica del munícipe, mencionó que Miguel Sánchez permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, Estado de México, mientras que La Parka se encuentra en el penal de Perote, Veracruz, y el otro detenido, John Keny “N”, permanece bajo custodia y enfrenta prisión preventiva oficiosa.

Las audiencias de Sánchez Altamirano y de La Parka están programadas para hoy a las 11:00 horas, después de solicitarse la ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas, mientras que la audiencia de John Keny está prevista para el 30 de septiembre.

Juchitán es sólo el inicio, advierte gobierno estatal

| Por Alan Gallegos |

TRAS ADVERTIR que en Oaxaca no hay pacto con la delincuencia ni protección para nadie, el gobierno estatal anunció la reconstrucción de Juchitán y advirtió que la intervención en ese municipio sólo es el inicio de nuevas investigaciones y acciones en el estado, ante la presunción de que “muchos actores podrían estar involucrados en células delictivas”.

Luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, el gobernador Salomón Jara anticipó que esto “sólo es el inicio” de nuevas indagatorias y acciones en otras regiones del estado.

En conferencia de prensa, agregó que “cualquier persona dedicada a delinquir o utilizar cualquier posición de poder para proteger actividades criminales se enfrentará a todo el peso de la ley”, ya que en Oaxaca “no hay pacto con la delincuencia ni protección para nadie”.

3 Detenidos en el municipio, en la Operación Sable

Jara Cruz aseguró que las acciones de seguridad continuarán en Juchitán, el Istmo y otras regiones de Oaxaca. “Vamos a reconstruir Juchitán”, sostuvo el mandatario.

También puso énfasis en la reconstrucción de la Policía Municipal de Juchitán, durante su visita a este municipio.

“Quiero plantearles que reconstruyamos una nueva Policía Municipal en Juchitán. No podemos tener esa Policía, ya no hay confianza de la población con ésta”, dijo el mandatario.

De igual forma, el secretario de Gobierno del estado de Oaxaca, Jesús Romero, mencionó que otros actores políticos podrían estar involucrados con células delictivas o actuaciones fuera de la ley.

Alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre de 2026. ı Foto: X, @OHarfuch

“El conocimiento de posibles delitos acreditados se manifiestan en la mesa de seguridad, que a lo largo del año fue generando información de análisis y de inteligencia para determinar la comisión de posibles delitos, no sólo del presidente municipal de Juchitán, sino de muchos actores que podrían estar involucrados en células delictivas”, dijo.

Al tomar la palabra en la conferencia, el comisionado municipal temporal de Juchitán, Francisco Vásquez Jiménez, afirmó que asume el cargo como un deber y un compromiso con su ciudad y no sólo como un nombramiento.

Anunció la reorganización de la Policía Municipal para darle énfasis a la proximidad social en colonias, secciones y agencias municipales, al reconocer que la corporación ha perdido paulatinamente la cercanía y confianza de la población de la localidad.