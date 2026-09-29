Guardia Nacional apoya vigilancia en zona juchiteca

EL ALCALDE sustituto de Juchitán, Francisco Vásquez (izq.), acompaña al gobernador Jara (c), en un recorrido.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum señaló ayer que la Guardia Nacional reforzó su presencia en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mientras el Gobierno federal mantiene coordinación con las autoridades estatales tras la desaparición de poderes del ayuntamiento.

Francisco Vásquez, fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos, quedó al frente de la administración como comisionado municipal temporal.

El Congreso de Oaxaca aprobó el viernes 25 de septiembre la desaparición de poderes, con 35 votos a favor y ninguno en contra, después de una solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz. Ese mismo día, el mandatario estatal designó a Vásquez Jiménez para conducir temporalmente el municipio.

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El Tip: ANTE LOS CASOS de extorsión, el Gobierno federal mantendrá coordinación con la administración sustituta y revisará qué refuerzos requiere la Policía Municipal.

Frente a la crisis política y de seguridad, Sheinbaum Pardo aseguró, durante su conferencia matutina, que también pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) mantenerse pendiente de la situación y establecer contacto con habitantes del municipio. “Lo primero fue reforzar Juchitán con elementos de la Guardia Nacional”, señaló la mandataria.

De acuerdo con Sheinbaum, autoridades federales y estatales consultaron a ciudadanos sobre quién podría encabezar la administración después de la desaparición del ayuntamiento. El nombre del jefe de Bomberos surgió en ese proceso y, según explicó, se trata de una persona reconocida dentro de la comunidad.

52 años tiene el edil sustituto de vivir en Juchitán

Sheinbaum destacó que Vásquez Jiménez no pertenece a ningún partido político y recordó su actuación en defensa del Cuerpo de Bomberos durante un conflicto previo con el gobierno estatal.

El nombramiento oficial señala que también ocupó la Dirección Municipal de Protección Civil y preside la asociación Bomberos Voluntarios Zapotecos.

El encargado convocó a los sectores económico y social a mantener la unidad, relató la Presidenta. La federación continuará en comunicación con el gobierno de Oaxaca y con la autoridad temporal, para atender las necesidades que surjan.