Avala Congreso de Oaxaca desaparecer poderes en Juchitán

Ante la falta de condiciones para garantizar la continuidad de la administración municipal de Juchitán de Zaragoza, el Congreso de Oaxaca aprobó este viernes la desaparición del Ayuntamiento Constitucional, luego de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano.

La decisión fue avalada por 35 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, durante una sesión extraordinaria del Congreso estatal, apenas unas horas después de que el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, enviara formalmente la solicitud al Poder Legislativo.

Con la aprobación, se abre paso a la remoción de las autoridades municipales y a la designación de una figura que se haga cargo temporalmente de la administración de Juchitán, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos y atender la crisis institucional que enfrenta el municipio.

El Dato: EL gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, designó ayer a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán y afirmó que tiene todo su respaldo.

La situación se complicó ante la ausencia del suplente del presidente municipal, Mariano Rosado López, quien no se presentó para asumir temporalmente la conducción del Ayuntamiento. De acuerdo con reportes periodísticos, su domicilio fue cateado durante los operativos realizados tras la detención del alcalde.

El gobernador Salomón Jara había argumentado que la situación requería “decisiones firmes y claridad” para garantizar la continuidad del gobierno municipal y la atención de los asuntos públicos. Por ello, instruyó a la Secretaría de Gobierno a presentar la solicitud ante el Congreso estatal y planteó que se nombrara un encargado temporal de la administración municipal.

Aunque la votación fue unánime, la discusión previa en el Congreso estuvo marcada por reclamos entre legisladores.

El mandatario estatal informó que la petición busca dar paso al nombramiento de un encargado temporal de la administración municipal, quien asumiría la conducción del gobierno local mientras se determina la situación jurídica y política del Ayuntamiento.

Jara Cruz señaló que la medida tiene como objetivo preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a la población de Juchitán, además de asegurar la continuidad de los servicios y de la administración pública municipal.

La petición al Congreso ocurre después de la detención de Miguel Sánchez y de que su suplente, Mariano Rosado, no se presentara a presidir el Ayuntamiento.

El congreso de Oaxaca al votar en sesión extraordinaria, ayer. ı Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el alcalde es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones también involucran a otras personas y una presunta estructura criminal, por lo que las acusaciones deberán ser determinadas por las instancias judiciales.

Al señalar que su administración mantendrá la presencia de las fuerzas de seguridad y reforzará en los próximos días el despliegue territorial en coordinación con el Gobierno federal.

Jara Cruz confió en que el Congreso local atendería la solicitud a la brevedad y reiteró que la intención es realizar una transición ordenada que permita mantener en funcionamiento al municipio: “Nos aseguraremos que haya una transición ordenada que dé certeza y permita que Juchitán siga funcionando. La vida del municipio no puede detenerse y la atención a la gente tampoco”.

Intervienen y desarman a agentes del municipio

| Por Claudia Arellano |

La Comisaría de Seguridad Pública de Juchitán fue intervenida por Fuerzas federales y estatales, que desarmaron a los elementos municipales y asumieron el control del C2, en medio de investigaciones sobre posibles vínculos de integrantes de la corporación con grupos delictivos y después de la detención del alcalde y del excomisionado de Seguridad municipal el 23 de septiembre.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, quienes ingresaron a las instalaciones de la corporación municipal como parte de las acciones de supervisión y seguridad desplegadas en el municipio.

Los policías municipales fueron citados en la Comisaría y se les solicitó presentarse con las unidades oficiales y las armas que tenían asignadas para llevar a cabo la inspección del personal, vehículos y equipo.

El Tip: Fuerza de Acción Estratégica Binnizá es un cuerpo de élite creado en septiembre de 2026 por el Gobierno de Oaxaca.

La intervención ocurre dos días después de la detención del expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como El Quetu, en el marco de una investigación por presuntos delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

La situación también se da un día después de la detención de quien fuera comisionado de la Policía Municipal, identificado por sus iniciales J.K.M.S. La Fiscalía de Oaxaca informó que el exmando fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, y señaló que presuntamente brindaba protección al grupo delictivo identificado como Los Cromos.

Ante este escenario, el Gobierno de Oaxaca reforzó la presencia de corporaciones estatales y federales en el municipio oaxaqueño. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal informó que más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en el municipio, en coordinación con autoridades federales y las Fuerzas Armadas.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre nuevas detenciones derivadas de la revisión en la Comisaría realizada este viernes.