Sin relación, casos del edil oaxaqueño y diseñadora muxe

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la captura del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, esté directamente relacionada con el ataque armado contra el inmueble de Elvis Guerra, artista y diseñadora muxe que confeccionó el vestido que la mandataria que utilizó durante la ceremonia del Grito de Independencia.

Sheinbaum Pardo explicó que la investigación contra el edil comenzó antes de la agresión denunciada por Guerra, ocurrida el pasado 19 de septiembre, cuando sujetos dispararon contra su propiedad después de que, según relató, recibió amenazas y exigencias de dinero: “Se da en el mismo momento, pues digamos unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”.

El Tip: EL ataque armado contra la casa de Elvis Guerra, reconocido diseñador muxe de Juchitán, ocurrió el 18 de septiembre y derivó de un intento de extorsión y cobro de piso.

Durante su conferencia en Villahermosa, Tabasco, explicó que, después del ataque, buscó a Guerra y sostuvo una reunión con la diseñadora, en la que también participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para conocer lo ocurrido en Juchitán.

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Sobre Sánchez Altamirano, sostuvo que existían denuncias previas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y afirmó que las autoridades actuarán contra funcionarios cuando existan elementos suficientes, independientemente de su filiación política: “Cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva”.

37 años de edad tiene el exedil oaxaqueño

El alcalde de Juchitán fue detenido el miércoles durante un operativo de autoridades federales y estatales. La Fiscalía de Oaxaca lo acusa de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y lo vincula con una estructura criminal que opera en el Istmo de Tehuantepec.

Las declaraciones de Sheinbaum matizan lo señalado un día antes por el gobernador Salomón Jara, quien había considerado que la denuncia pública de Guerra fue “la gota que derramó el vaso” en las acciones emprendidas en Juchitán.

Añadió que el gobernador y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabajan para resolver la situación.