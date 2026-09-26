Destacan en Guerrero 34 mmdp en programas del bienestar

Más de un millón 800 mil habitantes de Guerrero son beneficiarias de alguno de los Programas de Bienestar que el Gobierno federal entrega a la población, y para lo cual se han invertido 34 mil millones de pesos.

Como parte de las giras que realizó este viernes para rendir su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el estado guerrerense y destacó que un millón 837 mil habitantes reciben de manera directa y sin intermediarios los recursos como parte de pensiones o becas.

“Estamos trabajando todos los días, de la mano de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda). Queremos mucho a Guerrero, aquí hay un pueblo generoso, alegre, pero sobre todo, un pueblo de lucha, que nunca ha permitido las injusticias, toda nuestra admiración y cariño al pueblo de Guerrero”, expuso desde Acapulco.

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El Dato: EN LA ENTIDAD 1,707 comunidades de pueblos originarios y afromexicanos recibieron recursos federales; también cuentan con 32 Centro LIBRE.

El programa que más beneficiarios registra es la Pensión para Adultos Mayores con 402 mil 783 personas; 74 mil 244 la Pensión para Personas con Discapacidad; 23 mil 199 personas son parte de Jóvenes Construyendo el Futuro; 125 mil 149 estudiantes son beneficiarios de la beca nivel Medio Superior; 150 mil 925 productores reciben Producción para el Bienestar; 332 mil 608 Fertilizantes Gratuitos; 34 mil 293 Sembrando Vida. Mientras que 324 mil 468 niñas y niños reciben Leche para el Bienestar y 4 mil 232 escuelas de educación básica y 195 preparatorias se beneficiaron con el programa La Escuela es Nuestra.

La mandataria mexicana negó que la entrega de estos programas sea una “dádiva”, sino que únicamente la distribución de la riqueza.

En cuanto a las obras realizadas en esta entidad destacó la modernización de la Cuautla-Tlapa y de la Toluca-Zihuatanejo; la conservación de la Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlatzal; de la Juxtlahuaca-Tlapa, así como ruta que corre por San Martín Peras-Chilixtlahuaca.

La Mandataria ofrece un desglose de su gestión, ayer, en Guerrero. ı Foto: Especial

En cuanto a la atención dada a Acapulco, tras el golpe de huracanes que ocurrieron en los años recientes, resaltó las obras de agua potable, la modernización del Puerto y la puesta en marcha del Marinabús, a lo cual se sumará la construcción de 22 nuevos planteles de educación media superior y un campus de la Universidad Rosario Castellanos.

Previamente, la mandataria también visitó el estado de Tabasco, donde al remarcar que seguirá adelante con los cambios que beneficien a la población, sostuvo que la “Cuarta Transformación” ha sido y se mantendrá como un movimiento que se conduce con paz.

“Las primeras tres fueron revoluciones violentas. El pueblo de México decidió tomar las armas para defender su destino porque no le dejaron otro camino. Pero la Cuarta Transformación es pacífica y siempre será pacífica”, sostuvo.

51 mil viviendas se edifican en la entidad costera

Allí destacó que se destina una inversión de 20 mil 610 millones de pesos (mdp) en Programas para el Bienestar en beneficio de 890 mil 242 derechohabientes, así como más de 30 mil millones de pesos en infraestructura pública.

En la última visita realizada al estado de Michoacán reportó que el total de beneficiarios es de un millón 682 mil 500 personas, a las que se destina una inversión de 37 mil 376 millones de pesos.

Además en materia de salud, la titular del Poder Ejecutivo informó que se destaca la construcción del Hospital General de Tlapa de Comonfort del IMSS Bienestar que se realizó con la venta del avión presidencial, en el sexenio pasado.

El Tip: En el evento, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, agradeció a la Presidenta por colocar a la entidad entre las prioridades del Gobierno con acciones tangibles.

Sumado a la nueva torre del Instituto Estatal de Cancerología; la nueva unidad de quemados del Hospital General de Chilpancingo; la nueva Unidad de Medicina Familiar en Arcelia; la sustitución del Hospital Regional de Alta Especialidad; la ampliación de la Clínica Hospital en Iguala; la ampliación de la Clínica Geriátrica en Acapulco; y la rehabilitación del Hospital General Regional 1.