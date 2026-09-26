Juez concede prisión domiciliaria a exgobernador de BC, Ernesto Ruffo

Un juez federal determinó modificar la medida cautelar impuesta al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, para que deje el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, y continúe su proceso bajo prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California.

La resolución fue dictada por el juez federal Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, luego de una audiencia que duró poco más de dos horas. La defensa presentó elementos para acreditar las condiciones de salud del exmandatario, de 74 años, así como su arraigo de más de 14 años en Ensenada.

Entre los padecimientos expuestos durante la audiencia se encuentran altos niveles de triglicéridos, hipertensión, hipertrofia prostática y dificultades para moverse derivadas de una operación de cadera. Arturo Germán, abogado de Ruffo Appel, explicó que presentaron nuevos elementos que no habían sido considerados durante la audiencia inicial.

El Dato: El exmandatario fue vinculado a proceso el pasado 19 de julio por el delito de delincuencia organizada.

“Aportamos dictámenes médicos, dictámenes forenses, medicina y aportamos testimoniales, entrevistas de sus familiares, de sus vecinos”, señaló.

La defensa presentó documentos para acreditar que Ruffo Appel tiene más de 14 años de arraigo en el domicilio de Ensenada y que es copropietario del inmueble, además de que éste forma parte de una herencia de sus padres.

“Aportamos también documentos que acreditan su arraigo en Ensenada y que ese domicilio donde él vive tiene más de 14 años de vivir, que es copropietario y que es una herencia de sus padres”, explicó el abogado.

Con estos elementos, la defensa argumentó que no existe riesgo de sustracción de la justicia. “Todo eso no se había presentado con anterioridad y la Fiscalía, le repito, fue sensible, lo valoró, lo ponderó y consideró que era procedente la solicitud de la defensa”, afirmó.

La salida del penal federal del Altiplano y el traslado a Ensenada podrían concretarse en aproximadamente 48 horas, de acuerdo con lo informado por la defensa.

El traslado estará a cargo de la Guardia Nacional (GN) y podría realizarse entre la tarde del domingo y la mañana del lunes.

Una vez en su domicilio, Ruffo Appel deberá cumplir diversas condiciones impuestas por el juez. Entre ellas se encuentra realizar una videollamada diaria al Centro de Medidas Cautelares, entregar su pasaporte y visa y permanecer en su residencia. Si requiere atención médica fuera del domicilio, deberá notificar previamente a la autoridad federal.

También tendrá prohibido comunicarse con las personas involucradas o imputadas en el proceso y mantener cualquier tipo de relación con las empresas de las que es accionista.

La modificación de la medida cautelar no implica el cierre del proceso judicial. Ruffo Appel continuará sujeto a investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).