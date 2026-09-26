Blindan Bellas Artes, Palacio Nacional y SCJN

Familiares y alumnos de escuelas normalistas se manifiestan en la SCJN, ayer, durante la jornada de protestas.

Ante la marcha por los 43 de Ayotzinapa

Autoridades capitalinas colocaron barreras metálicas alrededor de edificios públicos y puntos emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México antes de las movilizaciones por el duodécimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) capitalina colocó, desde la madrugada del viernes, estructuras metálicas en los alrededores del Palacio de Bellas Artes y el Palacio Nacional, como parte del dispositivo preventivo implementado ante las movilizaciones convocadas por familiares de los estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014.

Familiares y alumnos de escuelas normalistas se manifiestan en la SCJN, ayer, durante la jornada de protestas. ı Foto: Cuartoscuro

También fueron colocadas vallas en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno de los puntos contemplados dentro de la jornada de movilizaciones de las familias y estudiantes manifestantes.

El Tip: La movilización para el aniversario de los 43 normalistas desaparecidos está convocada hoy en el Ángel de la Independencia para partir hacia el Zócalo a las 11:00 horas.

El edificio Guardiola, ubicado en la esquina de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Francisco I. Madero, también fue rodeado con estructuras metálicas. El inmueble alberga actualmente oficinas administrativas y espacios vinculados al Banco de México (Banxico).

La instalación de las vallas ocurre un día después de que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos protestaran frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde exigieron ser recibidos por su titular, Rosario Piedra Ibarra.

La protesta forma parte de la jornada de movilizaciones que realizan las familias de los estudiantes y alumnos de distintas normales rurales rumbo al aniversario de la desaparición ocurrida en Iguala.

2014 fue el año en que desaparecieron los estudiantes

El viernes 25 se realizó un mitin frente a la SCJN, mientras que este sábado 26 se llevará a cabo la marcha nacional por el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, con concentración en el Ángel de la Independencia y recorrido hacia el Zócalo capitalino, a las 16:00 horas.

Las movilizaciones se desarrollan en medio de los reclamos de las familias para que se esclarezca el paradero de sus hijos.